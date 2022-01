Giang hồ Hà "mát" vừa bị Công an TP.HCM bắt là ai?

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hà (biệt danh là Hà "mát", sinh năm 1968, quê Bình Dương) để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, Hà "mát" là đối tượng hoạt động cho vay tín dụng đen và đòi nợ thuê tại TP.HCM. Để "làm ăn", hắn thường vô cớ kéo đến các quán kinh doanh, dựng chuyện gây mâu thuẫn và hù dọa chủ quán.

Đối tượng Hà "mát" khi bị công an bắt quả tang nhận tiền bảo kê. Ảnh công an cung cấp

Năm 2021, với thủ đoạn trên, hắn đã đến một quán nhậu của ông C. tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM đòi đập phá, đe dọa không cho kinh doanh và buộc ông C. phải đưa tiền bảo kê 12 triệu đồng/tháng mới được yên ổn làm ăn, kinh doanh.

Đến khoảng tháng 5/2021, đo dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông C. phải ngừng kinh doanh cho đến tháng 10/2021 mới mở cửa trở lại. Biết tin ông C. hoạt động quán nhậu trở lại, Hà "mát" liền gọi điện chửi bới, đe dọa, yêu cầu ông C. đóng tiền bảo kê. Dù kinh doanh khó khăn những mỗi tháng ông C. lại tiếp tục phải "cống nạp" cho Hà 12 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, tình hình khách khứa vắng vẻ, doanh thu không có nên ông C. xin Hà "mát" cho nợ lại số tiền bảo kê, nhưng Hà không đồng ý. Ngày 13/1, ông C. hẹn gặp Hà ở quán cà phê ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để đưa 12 triệu đồng. Khi Hà đang nhận tiền thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Hà là đối tượng có đến 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, đối tượng này từng liên quan vụ chém đứt lìa tay con nợ gây hoang mang dư luận.

Theo điều tra, Hà là đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự và có nhiều đàn em hành nghề cho vay nặng lãi ở các quận huyện tại TP.HCM. Từ năm 1986 đến 2000, Hà từng nhiều lần vào tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Thế nhưng sau khi ra tù, đối tượng không hối cải, hoàn lương mà tiếp tục cùng đàn em để hành nghề cho vay nặng lãi và bảo kê.