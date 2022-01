Đánh một giám đốc tổn thương 21% vùng mắt, nhóm giang hồ bị tóm gọn

Ngày 10/1, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thạch (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Ngoài ra, công an còn tạm giữ 6 đối tượng khác bao gồm Hoàng Oanh Thiện (30 tuổi), Phan Thành Nhân (30 tuổi), Huỳnh Phước Lộc (26 tuổi), Huỳnh Quốc Dũng (26 tuổi), Huỳnh Minh Sơn (22 tuổi) và Nguyễn Danh Công (25 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn).

Đối tượng Trần Văn Thạch (ngoài cùng, bên trái) cùng 6 nghi phạm bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Ảnh: Công an cung cấp



Theo cơ quan chức năng, đây là nhóm giang hồ đã tấn công ông N.V.H. (50 tuổi), giám đốc một công ty vào ngày 3/1 vừa qua. Trong đó, đối tượng Trần Văn Thạch là người có vai trò cầm đầu, các nghi phạm còn lại đều là giang hồ mang nhiều tiền án, tiền sự, được thuê đánh theo “hợp đồng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an quận 12 xác định ông H. là giám đốc công ty chuyên về lĩnh vực kinh doanh nhà cho thuê. Trước khi bị nhóm giang hồ tấn công, ông H. có hợp đồng thuê căn nhà của ông Thạch ở huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn trong vấn đề tiền bạc và chưa tìm được tiếng nói chung.



Đối tượng Thạch sau đó đã đến đòi nợ ông H. nhưng không được nên đe dọa sẽ cho người tới "nói chuyện". Thạch cũng tìm và liên hệ nhóm của đối tượng Hoàng Oanh Thiện đến đánh "dằn mặt" ông H., gây áp lực, buộc ông H. trả nợ.

Sau đó, Thiện gọi cho nhóm những đối tượng nêu trên tìm đến nhà ông H.

Khoảng 14h50 phút ngày 3/1, Thạch tới trước nói chuyện về nợ nần với ông H. Khi hai bên xảy ra to tiếng, ông H. đứng dậy tính đi vào nhà thì bị nhóm Thiện đợi sẵn tấn công.

Nhóm này đã dùng ghế sắt đánh ông H., khiến ông bị thương ở mắt phải. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Clip nhóm giang hồ đánh giám đốc một công ty do mâu thuẫn tiền bạc. Video công an cung cấp

Sau khi sự việc xảy ra, Trưởng Công an quận 12 chỉ đạo Trung tá Võ Chí Hiếu, Đội Trưởng Đội CSHS vào cuộc điều tra, nhanh chóng bắt giữ nhóm gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã nhanh chóng xác định được những người liên quan và mời làm việc.



Cơ quan công an xác định, nhóm này do Thạch thuê và đã có chuẩn bị, bàn tính từ trước. Các thành viên đều có nhiều tiền án tiền sự, nghiện ma túy và hoạt động có tổ chức, băng nhóm.

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Công an cũng như Ban Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tuyệt đối không để các loại tội phạm có tổ chức, băng nhóm hoạt động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, chúng tôi đã nhanh chóng bắt các đối tượng liên quan và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật" – lãnh đạo Đội CSHS Công an quận 12 nói.