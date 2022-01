Ông Chu Ngọc Anh: Công an Hà Nội phải tuyệt đối không làm ngơ, "bảo kê" hành vi phạm tội

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai chương trình công tác và phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022 của Công an TP.Hà Nội hôm nay, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP nhận định, Công an Hà Nội đã khẳng định và tiếp tục phát huy được vai trò là "thanh bảo kiếm" đảm bảo an ninh trật tự; lá chắn phòng, chống dịch Covid – 19.

Theo ông Chu Ngọc Anh, lực lượng Công an Thủ đô Hà Nội trong năm qua đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP.

Đơn vị cũng đồng thời tham mưu và thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước và Thủ đô, giữ gìn trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đánh giá cao những thành tích mà Công an TP.Hà Nội đạt được trong năm 2021. Ảnh: Lam Thanh

Cùng với đó, Công an Hà Nội đã bảo vệ, giữ vững, ổn định an ninh quốc gia trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị ngoại giao, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Đánh giá cao những thành quả của lực lượng Công an Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh nhìn nhận, công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu để phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, Kế hoạch cao điểm thực hiện gắn với phòng chống dịch Covid-19.

Đã kiềm chế, kéo giảm sâu tội phạm về trật tự xã hội. Điều tra, khám phá đạt tỷ lệ cao. Không để tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về tội phạm và tệ nạn xã hội, các ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động kiểu "xã hội đen" lộng hành, nhất là trong và sau thời gian giãn cách xã hội; Điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn được khám phá, gây tiếng vang, được lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP biểu dương, khen thưởng.

Người đứng đầu UBND TP.Hà Nội yêu cầu Công an TP.Hà Nội trong thời gian tới tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng tinh nhuệ, đồng thời nghiêm túc chấn chỉnh nội bộ, tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực. Trong ảnh là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an TP.Hà Nội. Ảnh: Thanh Lam

Công an Hà Nội cũng đã tập trung cao độ, khẩn trương, cơ bản hoàn thành Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và Dự án cấp, sản xuất, quản lý CCCD đúng tiến độ; thực hiện tốt chiến dịch cấp CCCD lưu động, thu nhận trên 5,5 triệu hồ sơ cấp CCCD, đã xây dựng kế hoạch và ứng dụng khai thác cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ phòng chống dịch…

Đặc biệt trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19, Công an Thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt, nỗ lực và quyết liệt "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng".

Trong năm 2022, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, đây là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược 10 năm 2021-2030".

Người đứng đầu UBND TP.Hà Nội đề nghị Công an TP thực hiện nhiều nội dung quan trọng, trong đó tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng ngày càng tinh nhuệ và một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống tổ chức Đảng trong Công an Thành phố.

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Công an TP triển khai các đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật… không để tội phạm lộng hành.

Đáng chú ý, ông Chu Ngọc Anh yêu cầu Công an TP.Hà Nội phải nghiêm túc chấn chỉnh nội bộ, tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, làm ngơ, tiếp tay, bao che, "bảo kê" cho các hành vi phạm tội.

Ngoài ra, vị lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu Công an Hà Nội tiếp tục chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Tư pháp, VKSND, TAND, Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra TP… khám phá, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm theo quy định, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ được ổn định chính trị - xã hội để phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước…