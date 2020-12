Giáng sinh cận kề, người Sài Gòn mới vội vã mua đồ trang trí

Anh Anh Thy, chủ một cửa hàng bán đồ Giáng sinh trên đường Hải Thượng Lãn Ông cho biết, cận Giáng sinh, nhiều cửa hàng, doanh nghiệp mới đến mua đồ trang trí, khác với xu hướng hàng năm do dịch bệnh. Ngoài ra, so với các năm, năm nay họ bán có phần chậm hơn, do kinh tế khó khăn, một phần nhiều nơi sử dụng lại đồ trang trí cũ.