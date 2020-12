Đón tết 2021: Hàng hoá, giỏ quà Tết đầy ắp siêu thị, khuyến mãi sớm để người dân mua sắm

Giữa tháng 12, nhiều siêu thị tại TP.HCM đã bắt đầu bán hàng Tết. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy, các siêu thị Co.opmart thuộc hệ thống Saigon Co.op đã bắt đầu bày bán sản phẩm Tết với nhiều mẫu mã đa dạng, bắt mắt.



Hàng Tết đã lên kệ siêu thị Co.opmart. Ảnh: Hồng Phúc.

Cụ thể, tại Co.opmart Cống Quỳnh (quận 1), siêu thị này dành hẳn một khu vực lớn để bày bán bánh kẹo. Các thương hiệu bánh kẹo cũng đã "thay áo" mới với màu sắc đỏ vàng truyền thống của Tết Việt. Ngoài bánh kẹo, thời điểm này, nhiều loại mứt Tết, hạt khô đóng hộp dùng trong những ngày Tết cũng đã lên kệ.

Trong khi đó, hệ thống Big C lại đang bắt đầu chương trình Tết với hàng loạt giỏ quà tặng. Tại siêu thị Big C An Lạc (Q.Bình Tân), không khí Tết tại đây đang dần hiện rõ. "Chỉ cần qua Giáng sinh, không khí tại siêu thị sẽ càng Tết hơn nữa, theo thông lệ năm nào cũng vậy", một nữ nhân viên cho hay.

Đặc biệt, siêu thị có hẳn một khu vực lớn trưng bày giỏ quà Tết. Ghi nhận cho thấy giỏ quà Tết tại đây rất đa dạng, giá thành từ vài trăm nghìn đồng đến hơn triệu đồng. Đặc biệt, có giỏ quà từ 99.000 đồng, 150.000 đồng, gồm nước ngọt, bánh, kẹo, cà phê dành cho người có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, ghi nhận cũng cho thấy, hiện chưa nhiều khách hàng quan tâm đến thực phẩm Tết, bởi năm nay Tết muộn hơn so với năm ngoái. Thay vào đó, nhiều bà nội trợ có xu hướng quan tâm sớm mặt hàng đồ gia dụng, vệ sinh nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Ngoài ra, một số đơn vị cũng liên hệ đặt giỏ quà sớm để nhận được chiết khấu từ siêu thị. Cụ thể, Big C thực hiện chiết khấu 7% cho đơn giỏ quà Tết từ 50 triệu, 8% cho đơn từ 100 triệu đồng.

Khuyến mãi sớm cho người dân mua sắm

Theo đại diện Big C, siêu thị sẽ triển khai đồng loạt các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, dự kiến có hơn 7.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu được bán với giá thấp hơn thị trường, không tăng giá hơn 10.000 sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh dù nhu cầu mua sắm dịp Tết tăng cao. Ngoài ra, các siêu thị tại TP.HCM còn có thêm chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng.

Giỏ quà Tết đang đầy ắp siêu thị Big C. Ảnh: Hồng Phúc.

Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết từ ngày 16/12, hệ thống bán lẻ này bắt đầu luân phiên giảm giá mạnh hàng nghìn sản phẩm theo thứ tự ưu tiên gồm sản phẩm vệ sinh và trang trí nhà cửa, sản phẩm chăm sóc cá nhân, hàng thời trang, giỏ quà Tết và các loại thực phẩm, bánh mứt… nhằm tạo điều kiện cho người dân mua sắm sớm.

Với chính sách này, cận Tết, người tiêu dùng chỉ cần mua thực phẩm tươi sống và các món chế biến sẵn tại siêu thị, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm thời gian.

Theo ông Đức, tổng giá trị hàng hóa Saigon Co.op chuẩn bị cho Tết năm nay gần 5.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước, chủ yếu tập trung vào 9 nhóm hàng bình ổn thị trường là gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản, còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm và các loại đặc sản Tết.

Do Covid-19 nên đơn vị đã chủ động lên phương án dự trữ hàng Tết từ sớm, đồng thời, sẽ tăng cường tần suất kiểm soát chất lượng hàng lên từ 5-10 lần so với tháng kinh doanh thông thường.

"Saigon Co.op sẽ thực hiện chuỗi chương trình giảm giá trực tiếp đến 50% cho hơn hàng nghìn sản phẩm Tết và 10 ngày cận Tết có thể tiếp tục giảm sâu hơn nữa", ông Đức nói.

Tương tự, các chuỗi bán lẻ khác như VinMart, Satra, Aeon... cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá từ 5-49% cho hàng nghìn mặt hàng phục vụ Tết như nước giải khát, bánh, kẹo, mứt…