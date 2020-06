Giao dịch Online: Hưởng lợi tối đa từ các Ngân hàng

Phương thức hiện đại này đã có những bước phát triển nhanh chóng, tạo nên một "làn sóng" mạnh mẽ thay đổi thói quen giao dịch của người dùng khi tận dụng tối đa những ưu điểm vượt trội như giảm thời gian giao dịch, tăng tính tiện lợi, an toàn và gia tăng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.



Từ xu hướng trở thành thói quen hàng ngày

Không còn cảnh mòn mỏi chờ đợi xếp hàng tại quầy chỉ để mở một cuốn sổ tiết kiệm, chuyển tiền hay kiểm tra số dư v.v..giờ đây với các ứng dụng online, người tiêu dùng hoàn toàn có thể thỏa mãn những nhu cầu này chỉ với một vài thao tác đơn giản. Đó là cách mà các công cụ tài chính online đang dần dần len lỏi vào cuộc sống và trở thành xu hướng tất yếu, thay đổi thói quen của một bộ phận người dân.

Để lý giải "làn sóng" Online mạnh mẽ này không thể không kể đến những tiện ích ưu việt mà các ứng dụng công nghệ số mang lại. Chỉ cần một thiết bị điện tử có kết nối Internet, khách hàng hoàn toàn có thể quản lý và giao dịch tài chính một cách nhanh chóng và bảo mật – điều mà phương thức giao dịch truyền thống chưa đáp ứng được. Bên cạnh đó, các nhu cầu thanh toán, mua sắm hàng ngày cũng được giải quyết gọn nhẹ với hàng loạt tiện ích như quét mã QR tại các cửa hàng, chuyển tiền nhanh 24/7, mua sắm trực tuyến chỉ trong tíc tắc. Hay đơn cử như việc gửi tiết kiệm xưa nay vốn được định hình là bắt buộc phải ra quầy và làm các thủ tục để mở sổ nhưng với công cụ số hóa thông minh ngày nay, chỉ cần thực hiện một số thao tác khách hàng có thể gửi tiền thành công mà không cần trực tiếp đến quầy.

"Không lo ngại mất an toàn, không phải đi lại nhiều lần, không cần thủ tục rườm rà, mở sổ tiết kiệm hay thanh toán mua hàng bằng ứng dụng công nghệ giúp tôi tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm vô cùng" – chị Thu Phương (Q.Phú Nhuận – TP.HCM) chia sẻ trải nghiệm của mình khi mới bắt đầu làm quen với các phương thức giao dịch trực tuyến.

Hưởng lợi tối đa từ các Ngân hàng

Bên cạnh vô vàn những tiện ích mà các công cụ giao dịch trực tuyến đem lại, khách hàng còn được hưởng thêm những ưu đãi hấp dẫn từ các tổ chức tài chính. Đặc biệt sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu giao dịch online ngày càng tăng cao vì thế nhiều ngân hàng đãtung ra các chính sách đặc biệt, mang lại lợi ích kép cho người dùng.

Chị Bích Ngọc (Quảng Ninh) cho hay ban đầu chị rất dè chừng với việc giao dịch online đặc biệt là gửi tiết kiệm bởi chị cảm thấy hơi "ảo" khi không được cầm chắc "sổ tươi" trong tay. Nhưng sau khi được các bạn nhân viên ngân hàng tư vấn cùng với trải nghiệm của người thân bạn bè, chị mạnh dạn mở một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền 50 triệu đồng. "Thật may mắn đúng thời điểm PVcomBank đang có chương trình khuyến mại, tôi bắt luôn cơ hội và bất ngờ nhận được thẻ cào may mắn nhận ngay tiền mặt vào tài khoản. Số tiền tuy giá trị không cao nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất phấn khởi, vui suốt cả ngày luôn được. Lại còn được cộng thêm 0,3% lãi suất so với gửi tại quầy nữa. Đúng là lợi đôi lợi kép" – chị Ngọc hào hứng chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc với chị Ngọc, nhiều khách hàng đã có những trải nghiệm cảm xúc đặc biệt khi được hưởng những lợi ích đi kèm khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ online. Nắm bắt được tâm lý khách hàng, trong thời gian từ ngày 27/4 đến 24/7/2020, PVcomBank mang đến ưu đãi hấp dẫn dành cho các khách hàng có tài khoản thanh toán (TKTT)mở sổ Tiết kiệm Đại chúng Online tại Ngân hàng. Với mức gửi chỉ từ 50 triệu đồng trong kỳ hạn từ 1-5 tháng đồng thời sử dụngdịch vụ SMS Banking và Internet Banking sẽ được cào trúng ngay quà tặng tiền mặt mệnh giá từ 10.000 đồng đến 120.000 đồng. Phần quà trúng thưởng sẽ được tự động chuyển vào TKTT của khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm cào trúng giải.Đặc biệt, chương trình không giới hạn số lần tham gia trong ngày cho mỗi khách hàng.

PVcomBank triển khai CTKM "Giao dịch tại nhà – Lợi ích nhân 3" mang đến những phần quà may mắn cùng nhiều tiện ích đặc biệt cho khách hàng khi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng.

Ngoài ra, PVcomBank còn áp dụng chính sách miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 đồng thời gia tăng lợi ích cho khách hàng bằng cách thường xuyên đem tới các chương trình thanh toán, mua sắm giảm giá, liên kết với các thương hiệu uy tín như Lazada, Shopee, Grab v.v..

Mong muốn mang đến lợi ích kép cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ tài chính, PVcomBank luôn chú trọng phát triển các chương trình khuyến mại nhằm giúp khách hàng có thêm nhiều trải nghiệm đặc biệt. Với tiêu chí "lấy khách hàng làm trọng tâm" trong mọi hoạt động, chương trình khuyến mại lần nàykhông chỉ mang tới những giá trị tài chính thiết thực mà còn tạo nên những cảm xúc thật đặc biệt cho người dùng khi giao dịch trực tuyến tại PVcomBank.