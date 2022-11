Sáng 29/11, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho các ngư dân phát hiện và kịp thời giao nộp các vật thể nghi ma túy đá tại vùng biển Quảng Trị.

Đại tá Trần Xuân Lạn, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị trao giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cho các ngư dân đã phát hiện và kịp thời giao nộp các vật nghi ma túy đá . Ảnh: Phước Trung

Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 25 và 26/11, các ngư dân gồm: Nguyễn Văn Hưng (36 tuổi), Phan Văn Chuẩn (41 tuổi), Lê Công Văn (26 tuổi), Nguyễn Văn Phú (38 tuổi) cùng trú tại thôn Đông Tân An, xã Hải An, huyện Hải Lăng; Mai Văn Giới (51 tuổi), trú tại thôn 8, xã Triệu Vân và Lê Nguyên Dưỡng ( 48 tuổi), trú tại thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong lúc đi đánh cá thì phát hiện 8 gói ni lon màu xanh, trọng lượng mỗi gói khoảng 1kg, bên có chứa tinh chất màu trắng, nghi là chất ma túy tổng hợp dạng đá đang trôi dạt trên biển.

Các ngư dân trên đã đến trình báo và giao nộp cho Đồn Biên phòng Hải An và Đồn Biên phòng Triệu Vân.

Các ngư dân rất phấn khởi và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Ảnh: Phước Trung

Đại tá Trần Xuân Lạn - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị đã biểu dương tinh thần cảnh giác của các ngư dân đã kịp thời trình báo và giao nộp các vật thể lạ nghi là ma túy, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Liên quan đến những gói ni lon chứa tinh thể màu trắng nghi ma tuý đá, khoảng 3h ngày 15/11, trong lúc đi dọc bờ biển, ông Trần Tuần (71 tuổi, trú thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cũng phát hiện một bao tải màu trắng chứa vật thể lạ dạt vào bờ biển thôn Hà Lộc.

Nhận được trình báo của ông Tuần, cơ quan chức năng đã kiểm tra bao tải có màu trắng, bên trong có 20 gói nilon màu xanh, kích thước 19 x 7 x 9,5 cm, trên mỗi gói có dòng chữ nước ngoài (giống chữ Trung Quốc) và dòng chữ Tiếng Anh China Tea.

Kết quả giám định các gói tinh thể màu trắng đựng trong bao tải là ma túy đá tổng hợp, tổng trọng lượng khoảng 21 kg.