Giáo viên mầm non tư thục tại TP.HCM (Bài 1): Loay hoay đủ nghề chờ ngày trường mở cửa

TP.HCM: Trợ cấp trẻ mầm non, hỗ trợ giáo viên ngoài công lập

Ngày 2/11, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn TP.HCM.

Theo kế hoạch này, TP.HCM triển khai các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non thông qua các nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất...; quan tâm đến các chính sách để hỗ trợ giáo dục mầm non cho con công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập...

Đặc biệt, UBND TP.HCM giao Sở GDĐT TP.HCM chủ trì với các sở, ngành tham mưu UBND TP trình HĐND TP xem xét, quyết định mức trợ cấp đối với trẻ mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất và mức hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu chế xuất, khu công nghiệp.