TP.HCM: Phụ huynh băn khoăn với đề xuất cho trẻ mầm non trở lại trường

Không bán trú, học lệnh buổi

Ngày 31/10, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tờ trình gửi UBND thành phố về dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Theo Sở GD-ĐT, các phương án mở cửa trường học cho học sinh học trực tiếp trở lại phải đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, đối với trẻ mầm non, Sở GD-ĐT đề xuất thời gian đầu các trường chỉ nhận giữ trẻ một buổi, không tổ chức ăn sáng, không bán trú. Các trường cũng cần phải chia đôi lớp và bố trí lệch buổi.

Sau mỗi tuần, các phòng GD-ĐT sẽ đánh giá độ an toàn và các điều kiện để tham mưu UBND quận, huyện điều chỉnh phương án theo hướng mở dần (tổ chức ăn sáng, bán trú, bỏ tách lớp…).

Kể từ khi TP.HCM nới lỏng giãn cách, cho phép người dân hoạt động trở lại thì nhu cầu gửi trẻ để phụ huynh đi làm được quan tâm hơn cả. Vì dịch Covid-19 phức tạp, các trường chưa mở cửa, phụ huynh phải loay hoay tìm cách để vừa có thể đi làm, vừa trông nom con cái. Có những người phải chấp nhận nghỉ việc để ở nhà giữ con vì không đủ điều kiện thuê người hoặc không có người thân hỗ trợ.



Đến thời điểm hiện tại, nhiều gia đình kiệt quệ kinh tế nên phụ huynh phải tìm phương án để quay lại công sở, xí nghiệp. Do đó, việc mở cửa trường học được quan tâm hơn bao giờ hết.

Con nhỏ chưa được đi học, nhiều phụ huynh phải xoay đủ cách để vừa đi làm vừa trông con. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ở nhà còn hơn

Dù vậy, với đề xuất của Sở GD-ĐT TP.HCM về việc cho trẻ mầm non đến trường trong thời gian tới, nhưng chỉ được giữ một buổi khiến nhiều phụ huynh tỏ ra băn khoăn. Họ cho rằng, nếu chỉ có thể gửi trẻ trong một buổi sẽ không giải quyết được nhu cầu cần thiết, thậm chí còn khiến họ "rối" hơn.

Trao đổi về điều này, chị Phương Hằng (35 tuổi, ngụ quận 12) cho biết, chị đang nóng lòng chờ phương án mở cửa trường học. Theo chị, thời điểm hiện tại bắt buộc người dân phải sống chung với dịch. Do đó, việc học sinh được đến trường là điều vô cùng quan trọng để giúp phụ huynh cải thiện kinh tế, yên tâm làm việc.

"Tôi nghĩ chỉ có những phụ huynh thật sự cần mới cho con nhỏ đi học trong thời điểm hiện tại, khi mà dịch vẫn còn phức tạp mà các cháu chưa được chích vaccine Covid-19. Tuy nhiên, phụ huynh đi làm cả ngày, nếu con chỉ học một buổi thì khó cho phụ huynh quá. Dựng các bé dậy lúc 6h rồi lật đật cho ăn sáng, đưa đến trường, buổi trưa lại đón về… là không hợp lý, ảnh hưởng sức khỏe các bé", chị Phương Hằng nói.

Nhiều phụ huynh cho rằng, việc nhận giữ trẻ mầm non 1 buổi/ngày không đáp ứng được nhu cầu mà còn khiến mọi chuyện "rối" hơn. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tương tự, chị Phạm Thị Ân (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cũng cho biết, dù đây chỉ là phương án tạm thời, nhưng như vậy thì không giải quyết được vấn đề gì.

"Tôi vẫn không hình dung được việc tổ chức học một buổi, lệch buổi... sẽ như thế nào nhưng chắc chắn sẽ rất rối. 11h30 - 12h phụ huynh mới mới hết giờ làm buổi sáng, nhưng khoảng 10h30 - 11h đã phải đón con thì xoay sở thế nào? Thà để con tiếp tục ở nhà có hơn không?", chị Ân nêu thắc mắc.

Chị Ân cho biết thêm: "Theo kế hoạch, đầu tháng 11/2021 chúng tôi sẽ quay trở lại công sở làm việc trực tiếp, nhưng tình hình này chắc tôi xin tiếp tục làm online cho đến khi các con được đến trường. Nếu cơ quan không chấp nhận thì phải nghỉ chứ không còn cách nào".

Trước đó, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, việc mở cửa trường học trở lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không nhất thiết phải là toàn thành phố mở cửa mà theo tinh thần an toàn đến đâu, mở cửa tới đó. Các trường học trên địa bàn thành phố cũng đang xây dựng, chuẩn bị kế hoạch trở lại an toàn. Khi các đơn vị chứng minh an toàn sẽ được xem xét, mở lại trường học.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng nói thêm, việc mở cửa trường học phải chuẩn bị kỹ lưỡng để mở cửa một cách ổn định, tránh tình trạng mở được một thời gian ngắn lại phải đóng. Tuy nhiên, thành phố cũng sẽ thực hiện một cách khẩn trương nhất, khi nào thấy đủ an toàn thì sẽ mở lại.