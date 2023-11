Giáo viên tiểu học bén duyên trở thành Hot Idol live TikTok

Đó là chủ nhân kênh TikTok ID: htt8386 có tên thật là Hà Thanh Tuyền, cô sinh năm 1996 thế hệ đầu của Gen Z. Kênh sở hữu hơn 70.000 người theo dõi trên TikTok hay còn được mọi người biết đến thông qua tên cún cơm là "Muội". Hiện tại, công việc chính của hot idol Muội là một Live Creator tiềm năng. Là ngôi sao sáng mới nổi của nền tảng TikTok Live Việt Nam, thường xuyên xuất hiện trên BXH ngày và các event do TikTok tổ chức.

Chân dung Cô giáo Gen Z – Hot idol Muội.

Được biết, trước kia Muội từng theo đuổi ngành Sư phạm tại trường Đại học Sư phạm Huế và đã có 2 năm công tác tại một trường Tiểu học Cơ sở. Sau đó, Muội có tìm hiểu và biết được rằng Livestream đang dần trở thành xu hướng trong tương lai và có thể kiếm thêm được nhiều thu nhập nếu biết nắm bắt thời cơ.

Idol Muội luôn tự tin trước ống kính.

Ngoài sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn, Muội còn có tài ca hát và khéo ăn nói. Nhờ đó, cô nàng đã không ngại chần chừ mà nhanh tay nắm bắt cơ hội đầu tư phòng Live và chuẩn bị chu đáo nhất có thể để dần bắt đầu làm quen với công việc idol live. Trước khi trở thành ngôi sao sáng trên nền tảng TikTok cô nàng đã có cơ hội và thử sức với nhiềp app Live khác nhau nhưng chưa gặp được nhiều may mắn. Đến tháng 12 năm 2022, cô được đội ngũ Quản lý Idol KC_VN nhìn thấy tiềm năng của cô trong tương lai và từ đó cô bắt đầu chuyển sang TikTok Live hẳn. Hot idol Muội lúc đó tập trung đầu tư hình ảnh bản thân chỉn chu cũng như nội dung phiên Live ngày một chất lượng hơn để phục vụ khán giả.

Những phiên Live tràn ngập tiếng cười.

Những phiên Live đầu tiên của Muội trên TikTok Live chưa thu hút được nhiều người xem, nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc. Cô cố gắng và kiên trì hơn mỗi ngày một chút, cô dành hẳn 8 – 10 tiếng hằng ngày cho công việc Livestream. Muội luôn giữ một tinh thần lạc quan và vui vẻ mỗi khi lên Live, luôn trả kèo PK xanh chín nhưng không kém phần hài hước khiến cho nhiều người xem thích thú. Cô nàng thường xuyên trò chuyện và hát tặng khán giả để tạo không khí thân mật giữa idol và user. Nhờ những điều tích cực ấy mà lượng follow của cô nàng tăng vọt nhanh chóng và ngày càng được nhiều người biết tới hơn.

Thường xuyên lọt top BXH ngày TikTok Live.

Cuối cùng may mắn dần mỉm cười với cô sau gần 8 tháng cô gắn bó với TikTok Live Việt Nam. Idol Muội là một trong những Live Creator nổi trội trong thời gian gần đây, được nhiều anh/chị User trong và ngoài nước biết đến. Là cái tên thường xuyên ontop BXH ngày và lọt top các sự kiện lớn nhỏ do TikTok cùng KC_VN đồng tổ chức. Và thu nhập của cô cũng dần được cải thiện so với thời gian công sức cô bỏ ra hằng ngày giao động từ 8 – 10 con số.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng của idol Muội.

Muội cho biết, trong tương lai vẫn sẽ luôn giữ vững ngọn lửa đam mê và cống hiến hết mình để mang lại những giá trị, nội dung bổ ích nhất cho người dùng TikTok Live Việt Nam. Luôn học hỏi và phát triển bản thân, tập trung đầu tư đa dạng phong cách hình ảnh cá nhân mỗi khi lên Live để mang lại nhiều niềm vui, năng lượng tích cực cho khán giả.