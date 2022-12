Giáp Tết Nguyên đán 2023, hơn 1,2 triệu lao động ở Hà Nội bị nợ BHXH

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội ngày 14/12, 11 tháng năm 2022, toàn thành phố thu BHXH đạt gần 47.500 tỷ đồng, tăng 1,13% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 88,86% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Để các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH cho người lao động theo quy định, định kỳ ngày 5 và 20 hằng tháng, BHXH thành phố gửi thông báo tạm tính số tiền phải thu để đơn vị chuyển tiền cho cơ quan BHXH trước ngày cuối cùng của tháng.

Hơn 1,2 triệu lao động ở Hà Nội bị nợ BHXH. Ảnh minh họa: BHXHVN.

Mặc dù công tác thu đạt những kết quả khả quan, nhưng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, số nợ BHXH trên địa bàn Hà Nội còn cao.

Tính đến thời điểm hết ngày 30/11/2022, toàn thành phố còn 80.685 đơn vị nợ BHXH của 1.246.576 lao động với tổng số tiền nợ là gần 5.188 tỷ đồng, tăng 33,2 tỷ đồng so với tháng 10-2022.

So với số tiền cần thu năm 2022, tỷ lệ nợ chiếm tới 9,18%, cao so với nhiều năm trở lại đây và cao so với mức trung bình của cả nước (tỷ lệ nợ của cả nước hiện còn khoảng hơn 5%).

Cần quan tâm, số tiền nợ BHXH phải tính lãi là hơn 2.324 tỷ đồng, bằng 4,11% so với tổng số tiền cần thu, trong đó nợ từ 12 tháng trở lên, khó thu nợ là hơn 1.802 tỷ đồng, chiếm 34,74% tổng số nợ.

Tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH ảnh hưởng đến những quyền lợi chính đáng, thiết thân của người lao động, khiến họ chịu thiệt thòi, nhất là thời đểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến gần.

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, BHXH thành phố Hà Nội vừa có Công văn số gửi các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng, chậm đóng BHXH yêu cầu khắc phục tình trạng nợ đóng trước ngày 31/12/2022.

Sau thời gian này, BHXH thành phố Hà Nội sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra tại đơn vị, doanh nghiêp chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng BHXH, đơn vị nào vi phạm nghiêm trọng sẽ bị chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự.

Trước mắt, các doanh nghiệp, đơn vị nợ đóng, chậm đóng BHXH sẽ không được tham gia đấu thầu các dự án trên địa bàn Hà Nội trong năm 2023.