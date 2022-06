Giật mình với số người Đức nhịn ăn giữa bão giá

Cứ 6 người Đức lại có 1 người nhịn ăn thường xuyên để cân đối thu chi giữa bối cảnh giá thực phẩm tăng vọt.

Giá thực phẩm ở Đức tăng, ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Ảnh: AFP

Gần 1 trong 6 người Đức (16%) được hỏi đã buộc phải bỏ bữa thường xuyên để cân đối thu chi - theo kết quả thăm dò được Viện Các câu trả lời xã hội thực hiện tuần vừa qua và được tờ Bild của Đức công bố hôm 10.6. Cũng theo kết quả thăm dò, 13% khác nói họ lo sợ sẽ xảy ra tình trạng như vậy nếu giá lương thực tiếp tục tăng.

Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các hộ gia đình có thu nhập thấp - những người có thu nhập hàng tháng dưới 1.000 euro (1.052 USD) - 32% trong số đó thường xuyên bị buộc phải bỏ bữa vì lý do tài chính.

42% cho biết họ buộc phải nấu ăn tiết kiệm hơn do khó khăn về tài chính, hoặc bỏ một số nguyên liệu trong bữa ăn hay bỏ món tráng miệng. 41% nói họ phụ thuộc vào các ưu đãi và giảm giá đặc biệt từ các siêu thị để tiết kiệm nhiều nhất có thể.

Adolf Bauer - Chủ tịch Hiệp hội các vấn đề xã hội Đức , người đã cảnh báo Berlin không nên tham gia đề xuất của EU cấm vận năng lượng Nga - nói với tờ Bild rằng ông rất lo lắng trước kết quả cuộc khảo sát. Trước đó, ông Bauer đã dự đoán, những nỗ lực trừng phạt Nga sẽ dẫn đến giá năng lượng, thực phẩm, nhà ở tăng vọt, và những nỗ lực đó sẽ gây ra nhiều đau khổ cho người dân Đức hơn là Nga.

Verena Bentele, chủ tịch nhóm vận động Hiệp hội Xã hội Đức có trụ sở tại Berlin, cho biết kết quả cuộc thăm dò phản ánh mối quan tâm của chính tổ chức nay. “Các thành viên nói với chúng tôi rằng họ chỉ có thể mua mì ống và bánh mì nướng” - bà Bentele nói với tờ Bild, cho biết đã đề nghị chính phủ bãi bỏ thuế giá trị gia tăng đối với thực phẩm tươi sống và hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho những người khó khăn.

Xếp hàng trước siêu thị Aldi ở Đức. Ảnh: AFP

Giá thực phẩm và nhiên liệu ở Đức đã tăng vọt trong những tháng gần đây do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với than, dầu và khí đốt của Nga. Điều này xảy ra khi lạm phát tiếp tục tăng sau đại dịch COVID-19. Tệ hơn nữa, do các lệnh trừng phạt của EU đối với phân bón của Nga và Belarus, Đức dự kiến sẽ mất tới 3 triệu tấn sản lượng thu hoạch trong năm tới.

Phần còn lại của Châu Âu đang phải chịu đựng những điều kiện tương tự. Trong tổng số 13 triệu tấn phân bón sử dụng trong năm ngoái, EU đã nhập 4,6 triệu tấn từ hai quốc gia bị trừng phạt.

Một cuộc thăm dò được công bố vào tháng trước cho thấy, 1/4 số người ở Anh cũng đang bỏ bữa do lạm phát ngày càng trầm trọng và mối đe dọa khan hiếm thực phẩm.

Các chính phủ trên khắp thế giới đã đưa ra những dự đoán thảm khốc về nạn đói do gián đoạn chuỗi cung ứng vì COVID-19, lạm phát, các lệnh trừng phạt và các cuộc phong tỏa hải quân đã ngăn cản Nga và Ukraina - hai trong số các nhà sản xuất lúa mì của thế giới - thu hoạch và bán ngũ cốc theo cách thông thường.

Trong khi Ukraina khẳng định việc ngăn cản vận chuyển ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen là do Nga làm, Mátxcơva phản bác rằng các "chiến binh thuộc tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa" của Kiev đã cố tình đốt 50.000 tấn ngũ cốc ở Mariupol để đổ lỗi cho Nga về khủng hoảng lương thực toàn cầu.