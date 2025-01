Giấu hơn 22kg ma túy trong thùng xốp từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Theo thông tin, thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án về đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam hướng huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Khoảng 21 giờ, ngày 26/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình chủ trì, phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng), Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý, Công an huyện An Phú và Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (Công an tỉnh An Giang) mật phục tại khu vực bến đò Chăm thuộc ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.



Đối tượng Thông (đứng giữa) cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: BPCC

Kết quả, phát hiện đối tượng Trình Văn Thông (SN1990, thường trú: ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), điều khiển xe máy biển kiểm soát: 67L1- 336.76 chạy từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác yêu cầu đối tượng dừng phương tiện để kiểm tra.



Qua kiểm tra, trên phương tiện phát hiện 1 thùng xốp màu vàng có chứa 20 bọc nylon trong suốt, bên trong cốp xe có 2 bọc nylon màu xanh. Tất cả 22 bọc nylon đều có chứa tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy). Tổ công tác đưa người, tang vật, phương tiện về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: BPCC

Ngày 29/12, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh An Giang) đã có kết luận giám định số tang vật trên là ma túy, với tổng trọng lượng là 22,09kg ma túy ( 20,080kg ma túy loại Methamphetamine và 2,010kg ma túy loại Ketamine). Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tang vật. Ảnh: BPCC

Như vậy, chỉ trong một tháng thực hiện thực Kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, BĐBP tỉnh An Giang đã đấu tranh thành công 4 chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng, tang vật thu giữ 487,5kg pháo; 12,0039kg vàng 9999; 22,09kg ma túy đá các loại…góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an ninh xã hội trên tuyến biên giới của tỉnh.