Phá đường dây làm giả tài liệu, phát hiện giấy triệu tập giả mạo Công an

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tính (SN 1987), trú tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Tính (ngoài cùng bên trái) cùng đồng phạm bị bắt giữ.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nên đã báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung xác minh, điều tra, làm rõ.

Ban chuyên án xác định đường dây này được tổ chức rất chặt chẽ với sự tham gia của nhiều đối tượng; có vai trò cụ thể, từ người cầm đầu, sản xuất đến các cộng tác viên phụ trách quảng cáo và giao dịch.

Nhóm đối tượng này lợi dụng không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ làm giả giấy tờ và mở rộng mạng lưới khách hàng. Các đối tượng cam kết thực hiện nhanh chóng, bảo mật và thu hút sự tham gia của nhiều cộng tác viên trên cả nước, tạo thành một hệ thống “chân rết” rộng khắp.

Sau một thời gian dày công xác minh, Ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đức Tính, người giữ vai trò trực tiếp sản xuất, phân phối, điều hành đường dây.

Tang vật vụ án.

Thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, xác định thời cơ phá án đã đến và được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thị xã Thái Hòa bố trí 10 tổ công tác tham gia phá án. Trong đó, bố trí 1 tổ công tác trực tiếp vào TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đấu tranh, bắt giữ đối tượng cầm đầu; các tổ còn lại xác minh, làm việc với các đối tượng liên quan.

Theo đó, vào ngày 15/12/2024, Công an thị xã đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Tính.

Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của đối tượng tại địa chỉ RD38/08, khu tái định cư Long Hưng, ấp Phước Hội, xã Long Hưng, TP Biên Hòa, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm tài liệu giả, gồm: Bằng đại học, các loại chứng chỉ, thẻ nhà báo, giấy đăng kiểm phương tiện, căn cước, tem kiểm định… và nhiều công cụ, máy móc phục vụ việc làm giấy tờ giả, như: máy tính, máy in màu, máy ép, phôi bằng, phôi chứng chỉ…

Đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án bắt giữ 2 đối tượng gồm: Hoàng Thanh Tuyền (SN 1996), trú tại xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định và Nguyễn Tuấn Thông (SN 1997), trú tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai giữ vai trò tích cực trong đường dây.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Tính khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, đối tượng đã thực hiện trót lọt việc làm giả hàng nghìn giấy tờ, tài liệu các loại cho khách hàng trên khắp cả nước; mỗi giấy tờ, tài liệu làm giả, đối tượng thu từ 3 đến 5 triệu đồng. Các giấy tờ, tài liệu giả được các khách hàng đặt mua với mục đích để đi xin việc, hợp thức hóa bằng cấp, hồ sơ,… Đặc biệt, các đối tượng còn làm giả giấy triệu tập của ngành Công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.