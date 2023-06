Giếng cổ ở một làng của Nghệ An to đẹp soi bóng cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi, đẹp như phim Giếng cổ ở một làng của Nghệ An to đẹp soi bóng cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi

Nằm bên gốc đa làng hàng trăm tuổi, giếng Vụng ở xã Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn) là một trong những "đệ nhất" giếng làng to, đẹp, mới được khôi phục ở Nghệ An.