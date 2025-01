Giết người ở Bến Tre, trốn về bệnh viện Long An điều trị vết thương, nghi phạm sa lưới

Chiều 18/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Long An cho biết, vừa phối hợp Cảnh sát hình sự Bến Tre bắt giữ nghi phạm về hành vi giết người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An do bị thương tích khi gây án. Đối tượng được bàn giao để Công an Bến Tre di lý về tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Nghi phạm Đặng Minh Hiền (21 tuổi, ngụ phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An) bị bắt về hành vi giết người. Ảnh: T.L

Bệnh viên đa khoa Long An đã bắt giữ đối tượng Hiền đang điều trị vết thương. Ảnh: Thiên Long

Nghi phạm được xác định tên Đặng Minh Hiền (21 tuổi, ngụ phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An). Bước đầu, Hiền khai nhận dùng dao đâm anh L.M.K (37 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 17/1, tại khu vực xã Tân Phú, huyện Châu Thành (Bến Tre) xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, đối tượng tên Đặng Minh Hiền (21 tuổi, ngụ phường 3, TP. Tân An, Long An) đánh nhau với anh L.M.K (37 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành). Sau đó, nghi phạm rút con dao đâm nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Gây ra án mạng, đối tượng Hiền chạy thoát về Long An trên người bị một số vết thương. Tập trung điều tra truy xét, 4 giờ sau Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre phát hiện địa chỉ lẩn trốn của nghi phạm. Trinh sát hình sự 2 tỉnh đã có mặt tại Bệnh viên đa khoa Long An đã bắt giữ đối tượng Hiền đang điều trị vết thương cánh tay trái bị gần như bị gãy.