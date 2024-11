Vụ đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn trong việc mua bán dê, quy định về tội giết người ra sao?

Nam thanh niên ở Tiền Giang đâm chết đồng nghiệp

Thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Hồng Quân (41 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra hành vi "giết người".

Theo hồ sơ điều tra, anh Nguyễn Văn Đức (30 tuổi, ngụ huyện Văn Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và Quân cùng làm thuê tại một vựa trái cây trên địa bàn xã Long Tiên, huyện Cai Lậy.

Do biết Quân có người quen chuyên hành nghề mua bán dê, Đức có nhờ Quân mua dê thịt và giao tại vựa trái cây vào chiều 6/10.

Khoảng 15 giờ ngày 6/10, Quân chở một con dê sống đến vựa để giao cho Đức. Đức chê dê không đạt nên không nhận và xảy ra cãi vã.

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Quân quay lại vựa thì thấy Đức đang ngồi tại bàn của nhân viên quản lý. Bất ngờ Quân lấy con dao đâm vào vùng bụng và lưng của Đức.

Đức bị sốc do mất máu cấp với vết thương xuyên thấu bụng và lưng, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện vào chiều 7/10.

Đối tượng Phan Hồng Quân (41 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) đâm chết đồng nghiệp vì nhờ mua dê mà không nhận. Ảnh: V.E.

Quân đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, Quân khai nhận do Đức nói ngang, nói ngược cho nên bực quá, thiếu suy nghĩ, chủ yếu là dọa thôi mà dẫn tới án mạng.

Đối tượng gây ra vụ việc có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, kết quả xác minh bước đầu cho thấy đối tượng gây ra vụ việc đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Đối tượng biết rõ dùng dao đâm vào những vùng hiểm yếu của nạn nhân hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vì lý do nhỏ nhặt mà vẫn cố ý thực hiện hành vi dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này về tội giết người theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung hình phạt là hành vi có tính chất côn đồ.

Trường hợp cơ quan chức năng chứng minh có tội, người vi phạm có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù thấp nhất là 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Việc quyết định hình phạt đối với đối tượng như thế nào sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nếu các tình tiết đó là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Ngoài hình phạt nêu trên, đối tượng gây ra vụ việc còn phải trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng cho nạn nhân, thiệt hại bao gồm: Tiền chi phí cứu chữa, tiền chi phí mai táng, tiền nghĩa vụ cấp dưỡng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của họ....