Giờ thứ 9: Niềm vui của hàng ngàn công nhân sau những giờ làm việc vất vả

Tối 29/10, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp Công ty TNHH Long Rich Việt Nam (KCX Linh Trung II, TP.Thủ Đức, TP.HCM) tổ chức Chương trình "Giờ thứ 9" với chủ đề "Vì cuộc sống an toàn".



Theo ghi nhận, hàng ngàn đoàn viên, công đoàn có mặt tại địa điểm tổ chức từ rất sớm. Ai cũng háo hức chờ đợi các tiết mục văn nghệ, các tiểu phẩm kịch các nghệ sỹ nổi tiếng như ca sỹ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, diễn viên Phi Phụng... biểu diễn.

Chương trình tặng 330 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: MQ

Ngoài ra, tại chương trình, đoàn viên, công nhân được tham gia Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022 do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Trao đổi với Dân Việt, chị Lê Thị Hương (công nhân Công ty TNHH Long Rich Việt Nam) cho biết, chị rất vui khi được Liên đoàn Lao động và công ty tổ chức chương trình "Giờ thứ 9" để anh em công nhân được thư giãn, xả stress.

"Chúng tôi rất vui và mong Liên đoàn Lao động cũng như công ty tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để công nhân có thêm đời sống tinh thần sau những giờ làm việc, tăng ca. Hôm nay được giao lưu cùng văn nghệ sỹ, được mang quà về nên ai cũng vui", chị Hương nói.

Đoàn viên, công nhân hào hứng xem các tiết mục do nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn. Ảnh: MQ

Cũng trong chương trình, Tổ chức tài chính vi mô CEP - chi nhánh Thủ Đức, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phần mềm Sắc Màu, Ban giám đốc và Công đoàn Công ty TNHH Long Rich, Công đoàn các KCX-KCN thành phố tặng 330 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo (trị giá từ 400.000 đến 500.000 đồng/phần).

Công đoàn các KCX-KCN thành phố tặng phiếu mua hàng (trị giá 100.000 đồng) cho 1.200 công nhân tham gia chương trình.

Đoàn viên, công nhân giao lưu cùng ca sỹ Quốc Đại. Ảnh: MQ

Theo ban tổ chức, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chương trình "Giờ thứ 9" nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên công đoàn, người lao động gắn với tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước, luật giao thông đường bộ, an toàn vệ sinh lao động…

Chương trình đã được tổ chức tại nhiều công ty trên địa bàn như Công ty TNHH Lạc Tỷ (quận Bình Tân), Công ty TNHH May Oasis (huyện Củ Chi), Công ty CP cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng (huyện Bình Chánh)...