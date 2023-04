Giới trẻ Trung Quốc tìm tới du lịch tôn giáo để rũ bỏ bụi trần

Trong những năm gần đây, đã có một sự thay đổi đáng chú ý trong các hoạt động giải trí của giới trẻ Trung Quốc. Thay vì các hình thức giải trí truyền thống như chơi ném đĩa, cắm trại hạng sang hoặc tham quan các công viên giải trí, nhiều người trẻ Trung Quốc đang tìm tới các địa điểm tôn giáo như một cách để thư giãn sau công việc hàng ngày. Xu hướng này càng trở nên phổ biến hơn khi du lịch trong nước dần phục hồi sau khi nới lỏng các hạn chế về đại dịch.

Những ngôi chùa Phật giáo và Đạo giáo tuyệt đẹp trên khắp Trung Quốc đã chứng kiến làn sóng thanh niên tìm cách thoát khỏi những lo lắng cá nhân hoặc liên quan tới nghề nghiệp. Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com vào cuối tháng 2, lượng đặt chỗ cho các chuyến viếng thăm đền thờ đã tăng hơn gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó những người trẻ tuổi chiếm một nửa số lượng đơn đặt hàng đó.

Các lượt tìm kiếm về thăm chùa chiền trên Douyin (phiên bản tiếng Trung của TikTok) đã tăng 580% trong năm nay, trong khi trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu, đã có hơn 820.000 bài đăng của những người đi chùa chia sẻ mọi thứ, từ mẹo đi du lịch đến nghi thức thờ cúng.

Sự hấp dẫn của việc đến thăm các địa điểm tôn giáo này được cho là do nhiều lý do. Nhiều người trẻ tuổi có thể đến thăm các địa điểm tôn giáo do các sức ảnh hưởng phương tiện truyền thông xã hội và tâm lý bất ổn do các tác động từ bên ngoài. Theo một báo cáo năm 2021 về sức khỏe tâm thần, những người trong độ tuổi từ 16 đến 34 có mức độ lo lắng cao nhất.

Một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 6 năm ngoái đối với các chuyên gia cho thấy 85% số người được hỏi phải đối mặt với một mức độ áp lực nhất định trong công việc. Sự gia tăng của các nền tảng truyền thông xã hội đã giúp những người trẻ tuổi dễ dàng chia sẻ kinh nghiệm của họ và tìm kiếm các đề xuất về các địa điểm tham quan, điều này đã góp phần vào sự phổ biến của các chuyến viếng thăm đền chùa.

Mặc dù một số chuyên gia bác bỏ sự quan tâm tới tôn giáo của những người trẻ tuổi ngày càng tăng cao, thì nhiều người trẻ đã đến thăm các ngôi chùa như một các để họ thư giãn và tạm thời thoát khỏi những lo lắng thường nhật.

Ví dụ, nhà phân tích truyền thông Luo nói rằng việc đi chùa giúp cô thư giãn sau 10 giờ làm việc ở văn phòng mỗi ngày. Cô đã đến thăm sáu ngôi chùa trong năm nay và tin rằng quá trình thờ Đức Phật không chỉ khiến cô rũ bỏ những áp lực mà nó còn cho tâm hồn cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Luo nói thêm rằng cô sẽ rất vui khi được sống vài tháng trong một ngôi chùa để có trải nghiệm tôn giáo đích thực, nhưng cô không thể sắp xếp thời gian cho việc đó trong lịch trình của mình.

Các ngôi chùa Phật giáo và Đạo giáo ở Trung Quốc mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách, từ kiến trúc đến các nghi lễ. Nhiều ngôi đền trong số này có lịch sử lâu đời và được coi là di tích văn hóa quan trọng.

Ví dụ, chùa Lama ở Bắc Kinh là một trong những ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng nhất ở Trung Quốc và có lịch sử hơn 300 năm. Ngôi chùa là nơi có nhiều bức tượng và bức tranh ấn tượng về Đức Phật và đã trở thành một điểm đến phổ biến cho khách du lịch cũng như người dân địa phương.

Sự phổ biến của các chuyến viếng thăm đền thờ cũng có tác động kinh tế, với nhiều người bán hàng lưu niệm như vòng tay hạt tận hiến tượng trưng cho sự an toàn và hạnh phúc. Một số người bán hàng thậm chí còn livestream khi bán vòng tay cho khách hàng. Sức hút của chùa chiền đối với giới trẻ cũng dẫn đến sự phát triển của du lịch tôn giáo, điều này đã góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế địa phương.

Xu hướng đến thăm các địa điểm tôn giáo đã trở thành một hoạt động giải trí phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc muốn thư giãn khỏi cuộc sống hàng ngày của họ. Khi ngành du lịch dần hồi phục sau đại dịch, các ngôi chùa Phật giáo và Đạo giáo tuyệt đẹp trên khắp Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục chứng kiến làn sóng thanh niên tìm cách tạm thời thoát khỏi những lo lắng cá nhân hoặc nghề nghiệp.