Trình duyệt của bạn không hỗ trợ! Hãy tải về trình duyệt mới hơn tại đây.

Giống lợn quý ít bị dịch bệnh, bán luôn đắt hàng thế mà cả huyện chỉ có 1.000 con

Người dân huyện Thạch An (Cao Bằng) cho biết, do lợn Lang cho chất lượng thịt thơm, ngọt nên giá lợn hơi luôn cao hơn so với lợn trắng. Nhưng vì nuôi lợn Lang mất gấp đôi thời gian, trọng lượng nhỏ hơn nên ít người nuôi. Cả huyện Thạch An chỉ có khoảng 1.000 con lợn Lang.

Bình luận 0

Mô hình nuôi lợn Lang Đông Khê tại xóm Nà Lẹng, xã Trọng Con (Thạch An). Theo cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch An, chúng tôi đến gia đình bà Bế Thị Duyên, xóm Nà Lẹng, là hộ nuôi nhiều lợn Lang nhất xã Trọng Con. Bà Duyên chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi chủ yếu nuôi lợn trắng, lợn lai; cách đây 5 năm mới nuôi giống lợn Lang. Lợn Lang phát triển chậm so với các giống lợn khác, nuôi lợn Lang mất gấp đôi thời gian, trung bình từ 8 - 9 tháng mới được một lứa, cân nặng tối đa 70 - 80 kg/con. Điểm nổi bật là lợn Lang có sức đề kháng tốt, ít bị dịch bệnh, tốn ít chi phí thức ăn hơn vì chủ yếu sử dụng các loại rau, củ như: ngô, khoai, sắn, chuối… Giá bán trung bình hiện nay trên 100.000 đồng/kg. Hiện gia đình bà Duyên nuôi 10 con lợn nái, vài chục con lợn thịt/lứa. Bà Duyên cho biết thêm: Gia đình tôi cung cấp giống lợn Lang cho huyện cấp cho các hộ dân thuộc diện nghèo mở rộng chăn nuôi đàn lợn Lang. Ngoài ra, mỗi tuần 2 lần vợ chồng tôi mổ 1 con lợn Lang chở lên TP bán. Do toàn khách quen vì chất lượng thịt thơm ngon, chăn nuôi sạch, không cho ăn thức ăn tăng trọng nên sau 1 giờ đã bán hết. Giá thịt lợn Lang “nhỉnh” hơn giá lợn trắng, trung bình 180.000 đồng/kg, thịt nạc giá 200.000 đồng/kg. Chủ tịch UBND xã Trọng Con Lương Ngọc Minh thông tin: So với các loại lợn khác, giống lợn Lang sức đề kháng tốt, dễ nuôi, không kén thức ăn. Trong đợt dịch tả lợn châu Phi năm 2019, xã có gần 100 con lợn bị tiêu hủy, chỉ có vài con thuộc giống lợn Lang. Giống lợn Lang đã nuôi ở xã từ lâu đời, gần như gia đình nào cũng nuôi vài con để thịt dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, do thời gian nuôi giống lợn dài, trọng lượng thấp hơn nhiều so với lợn trắng, lợn lai nên giống lợn quý này dần bị mai một. Mấy năm gần đây, xã tuyên truyền các hộ chăn nuôi lợn đầu tư nuôi thêm giống lợn Lang, góp phần gìn giữ, bảo tồn giống lợn địa phương. Hiện cả xã có vài chục hộ nuôi lợn Lang với tổng đàn hơn 300 con. Năm 2017, bằng nguồn vốn sự nghiệp khoa học, tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thực hiện Đề tài “Nghiên cứu chọn lọc giống lợn Lang Đông Khê góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, với mục tiêu nghiên cứu, chọn lọc, bảo tồn nguồn gen giống lợn Lang Đông Khê, tạo ra sản phẩm thịt chất lượng, mang tính đặc sản, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Từ kết quả điều tra, nhóm thực hiện đề tài chọn lọc lợn bố mẹ và xây dựng 5 mô hình nhân giống lợn Lang Đông Khê bằng phương pháp lai tạo giữa con lai bố mẹ là giống lợn Lang thuần chủng, gồm 20 con lợn cái, 5 con lợn đực. Qua đó lai tạo gần 200 con lợn Lang thuần chất lượng tốt, tiến hành nuôi sau cai sữa và lợn thương phẩm đã được lai tạo cho sinh trưởng khỏe, ít nhiễm bệnh, năng suất trung bình 70 kg/con sau 8 tháng nuôi. Theo Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch An Vũ Đức Thiện: Hiện nay, toàn huyện có khoảng 1.000 con lợn Lang, chủ yếu nuôi nhiều ở các xã: Trọng Con, Đức Thông, Quang Trọng… Theo đánh giá của người tiêu dùng, thịt lợn Lang Đông Khê thơm ngon hơn nhiều so với giống lợn trắng, lợn lai. Từ năm 2019 đến nay, huyện hỗ trợ 150 con lợn giống cho hộ nghèo tại các xã để nhân rộng đàn lợn Lang. Hiện nay, nhu cầu thị trường của sản phẩm thịt lợn Lang Đông Khê khá lớn vì chất lượng thịt thơm ngon, giá bán lợn thành phẩm cao, đây là lợi thế để huyện phát triển chăn nuôi giống lợn này. Để phát triển giống lợn Lang Đông Khê với số lượng lớn hơn, cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các ngành liên quan về kỹ thuật, con giống cũng như thị trường tiêu thụ ổn định để người dân yên tâm mở rộng chăn nuôi, góp phần tạo thu nhập ổn định. Trúc Linh (Báo Cao Bằng ) Chia sẻ