Giống lúa siêu năng suất tiếp tục chinh phục nông dân Quảng Ngãi

Ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng phòng NNPTNT huyện Sơn Tịnh cho biết: "Vụ đông xuân 2022 – 2023, huyện Sơn Tịnh tổ chức sản xuất rất nhiều loại giống, trong đó có giống TBR97 của Tập đoàn ThaiBinh Seed. So với các giống khác thì giống TBR 97 có nhiều ưu điểm như cứng cây, không đổ ngã, kháng được một số loại đối tượng sâu bệnh, dễ chăm sóc. Bên cạnh đó, với năng suất từ 87 – 90 tạ/ha, TBR97 là giống có năng suất rất cao so với các giống khác trên địa bàn. Do đó, trong thời gian tới, huyện sẽ bố trí kinh phí hỗ trợ để tiếp tục nhân rộng mô hình này với quan điểm là giống mới áp dụng quy trình mới là 1 phải 5 giảm".