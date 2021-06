Giống lúa thuần VNR20 cho năng suất vượt trội, nông dân Hưng Yên đánh giá cao

Giống lúa VNR20 vượt trội về năng suất

VNR20 là giống lúa thuần có chiều cao cây trung bình nên chống đổ tốt, năng suất đạt từ 7-9 tấn/ha

Vụ Đông Xuân 2021 là vụ đầu tiên gia đình bà Vũ Thị Chung (xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) cấy thử nghiệm giống lúa VNR20 trên diện tích 7 sào.

Theo bà Chung, sau quá trình theo dõi, chăm sóc cho thấy giống lúa VNR20 có ưu điểm vượt trội về năng suất.

Đặc biệt giống lúa VNR20 của Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) có sức chống chịu sâu bệnh tốt hơn rất nhiều so với các giống khác. Do đó, vụ đông xuân này gia đình bà đã giảm tới 70% số công chăm sóc so với các vụ trước đây.

Mặc dù mới là năm đầu tiên triển khai diện rộng nhưng giống lúa VNR20 đã được bà con nông dân Hưng Yên rất ưa chuộng

VNR20 là giống lúa thuần do Vinaseed nghiên cứu chọn tạo. Giống đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống quốc gia năm 2020 và khảo nghiệm ở tất cả vùng miền trên cả nước.

Đây là giống lúa có chiều cao cây trung bình nên chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe, bông không dài nhưng tỷ lệ bông hữu hiệu cao, hạt xếp kít, số hạt trên bông đạt 250 – 270 hạt, năng suất có thể đạt 70 – 90 tạ/ha. Đặc biệt VNR20 có phạm vi thích ứng rộng trên nhiều vùng sinh thái khác nhau.