Giữa tâm điểm dịch Covid-19, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn khai trương quán café tại Mỹ

Cụ thể, quán tọa lạc tại 321 W Katella Ave Ste 142 Anaheim, CA92802, chỉ 10 phút đi bộ đến công viên nổi tiếng Disney. Quán nằm trong khu vực sầm uất Anaheim GardenWalk – trung tâm mua sắm và giải trí ngoài trời phía đông của Disney Resort với rất nhiều nhà hàng và cửa hiệu lớn.

Quán cafe tại Mỹ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Không gian quán được thiết kế kết hợp giữa văn hóa Đông-Tây, gợi nhắc về đất nước và con người Việt Nam. Khu vực take-away mang lại cảm giác tiện lợi, thoải mái cho du khách. Cách sắp đặt tại quán cũng đảm bảo khoảng cách tối thiểu để phòng ngừa dịch bệnh.

Quán TNI King Coffee tại Hoa Kỳ phục vụ đầy đủ các loại cà phê truyền thống của Việt Nam, như cà phê phin, cà phê đá, cà phê sữa đá…, với nguyên liệu là các sản phẩm rang xay của TNI King Coffee. Đặc biệt, quán cũng phục vụ Phở và Bánh mì của Việt Nam, mang lại trải nghiệm thật sự độc đáo tại bang California.

Ngoài ra, quán còn trưng bày và bán các sản phẩm cà phê của Việt Nam, như cà phê hòa tan 3in1, 2in1, Pure Black, Espresso, Americano…, cà phê rang xay truyền thống của Việt Nam như Gourmet Blend, Inspire Blend, Expert Blend, Premium Blend, Golden và các loại Whole Bean từ Buôn Ma Thuột, Cầu Đất.

Giải thích lý do quán vẫn khai trương trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đại diện TNI King Coffee, cho hay: "Chúng tôi vẫn tuân thủ các điều kiện về phòng chống dịch, tất cả các điều kiện đều được chuẩn bị từ 2019 đến nay, nên việc khai trương này là bình thường. Hơn nữa, đa số người dân Mỹ đều đã được tiêm phòng dịch Covid-19 nên cũng không ảnh hưởng nhiều lắm".

Toàn cảnh bên ngoài quán cafe đầu tiên của bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại Mỹ

Trong tuần lễ khai trương, quán TNI King Coffee tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như mua 1 tặng 1 free, tặng phin cà phê cho hóa đơn có trị giá từ 20 đô la…

"Khai trương quán đầu tiên tại Hoa Kỳ đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của TNI King Coffee trên thị trường thế giới," bà Lê Hoàng Diệp Thảo – Sáng lập kiêm CEO thương hiệu TNI King Coffee phát biểu.

Năm 2020, thị trường quốc tế của TNI King Coffee được mở rộng từ 60 quốc gia lên đến hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh thu và thị phần tăng 200%, riêng thị trường Nga tăng trưởng lên đến 350%.

Với những thành công đó, năm 2020, thương hiệu này được tạp chí Global Brands Magazine bầu chọn là "Fastest Growing Coffee Brand for Global" (Thương hiệu cà phê phát triển nhanh nhất trên thị trường quốc tế) và "Most Popular Coffee Brand in Vietnam" (Thương hiệu cà phê nổi tiếng nhất tại Việt Nam)

Hoa Kỳ là thị trường đầu tiên mà bà Lê Hoàng Diệp Thảo chọn để ra mắt TNI King Coffee vào tháng 10/2016. Đến nay, các sản phẩm của TNI King Coffee đã được bán tại hệ thống các siêu thị của người Châu Á như Hoa Binh Supermarket (Westminster, California), Saigon City Market (Westminster, California), ABC Supermarket – (Anaheim, California), Hong Kong Grand Prairie (Dallas, Texas), Hiep Thai Supermarket (Houston, Texas), City Farmer Market 6 (Duluth, Georgia) , các siêu thị của người Mỹ bản xứ như Tawa Services Inc (Buena Park, California), Supervalu (Commerce, California), Aliments Inc (Ronkonkoma, New York), tại hệ thống E-commerce của Amazon (https://amzn.to/37ZP6UI ), Walmart (https://bit.ly/3uKKaN9 ) và trên trang web của TNI King Coffee tại Hoa Kỳ (https://kingcoffeeusa.com)

Được biết, hiện TNI King Coffee cũng đã mở văn phòng tại Hoa Kỳ để thuận tiện giao dịch với các đối tác tại quốc gia này tại địa chỉ 25651 Atlantic Ocean Dr Unit A15 Lake Forest California 92630.