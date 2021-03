TNI King Coffee tiến vào thị trường trà hòa tan với thương hiệu Teavory

Dự án Women Can Do cập nhật các chính sách mới, hỗ trợ nhiều hơn cho phụ nữ

Cũng trong hôm nay, đại diện dự án Women Can Do đã thông tin về việc bổ sung thêm các chính sách mới nhằm đồng hành và hỗ trợ nhiều hơn đối với các thành viên phụ nữ tham gia.

Dự án Women Can Do - Phụ nữ khởi nghiệp WE 4.0, nằm trong chương trình được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng TNI King Coffee triển khai trên toàn quốc. Dự án này nhằm góp phần thực hiện đề án của Chính phủ hỗ trợ phụ nữ khỏi nghiệp giai đoạn 2017-2025. WE 4.0 là mô hình kinh doanh kết hợp giữa bán hàng online và offline trên nền tảng mobile app WE 4.0. Dự án gồm hai mô hình kinh doanh giúp phụ nữ khởi nghiệp: Mô hình kinh doanh Đại lý WE; Mô hình kinh doanh nhượng quyền WeHome Café.

Sau khi bổ sung thêm các chính sách mới với, WE kinh doanh trên nền tảng công nghệ 4.0 do TNI King Coffee xây dựng giúp cho cộng đồng khởi nghiệp và đặc biệt các chị em có thể viral giới thiệu sản phẩm, kinh doanh một cách hiệu quả. Về ưu đãi đặt hàng: các chính sách thưởng và chiết khấu cao từ 24% đến 40% giá trị đơn hàng để gia tăng lợi nhuận.

Trong khi đó, với WeHome Café, chỉ với chi phí 33,5 triệu đầu tư mô hình kinh doanh WeHome Café, có thể đem đến lợi nhuận từ 10 đến 20 triệu /tháng tuỳ theo điều kiện kinh doanh; Chính sách mới sẽ hỗ trợ truyền thông online/offline đồng hành ngày khai trương và trong suốt quá trình vận hành kinh doanh WeHome Café;

Bên cạnh chính sách nhượng quyền, dự án sẽ tiếp tục triển khai các chương trình mới như Chương trình hợp tác WeHome Cafe đối với các đối tác chiến lược, đối tác kinh doanh để lan tỏa dự án hơn nữa đến cộng đồng và xã hội; Xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp: triển khai dự án hỗ trợ cầu thủ nữ khởi nghiệp thay đổi cuộc đời sau giải nghệ, đồng thời phối hợp với TW Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức các hoạt đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, giúp nâng cao cuộc sống, tự do tài chính. Trước đó, mô hình WeHome Café được biết đến như một quán cà phê thu nhỏ nhưng có mọi công năng của một quán cà phê chuyên nghiệp. Gói WeHome Café combo 26 món: bao gồm 1 quầy pha chế, 1 bộ dụng cụ pha chế, 1 dù sắt, 1 vật phẩm quảng cao, 1 thực đơn, 2 bộ bàn ghế, 1 máy tính tiền…

Ngoài ra, dự án sẽ triển khai mô hình We Club (Câu lạc bộ WE với các WE Leader) để đồng hành, hỗ trợ, tạo sân chơi tại các vùng miền, khu vực, quốc gia để các chị em thành viên có thể cùng chia sẻ, kinh doanh, đồng hành với nhau để gia tăng lợi nhuận và khởi nghiệp thành công. Dự án Women Can Do sẽ có nhiều chính sách thưởng, chương trình đào tạo, các hoạt động team building, hội thảo… để duy trì và phát triển các We Club đồng hành sâu sát hơn với các thành viên WE.

Dự án Women Can Do ra đời vào tháng 9.2020, được thử nghiệm ở 12 tỉnh thành và có khởi sắc tốt. Theo kế hoạch, đến hết năm 2020 thì số người tham gia dự án khoảng 20.000 người và đến năm 2025 sẽ đạt con số 100.000 phụ nữ khởi nghiệp. "Điều đáng mừng là dự án mới triển khai được hơn 6 tháng nhưng dự án đã gây tiếng vang trên thế giới. Một số nước như Philippines, Malaysia, Indonesia, Myanmar… đã liên hệ với tôi để hợp tác triển khai dự án trên đất nước họ. Tôi cần phải hoàn thiện mô hình này, làm thật là tốt trước khi nhân rộng ra quốc tế", bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhà sáng lập và CEO TNI King Coffee, chia sẻ.