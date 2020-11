Gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng: Một nông dân khốn khổ 10 lần bị chặt phá cà phê chỉ biết "kêu trời"

Ngày 8/11, phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN lại nhận được cuộc gọi từ ông Vũ Xuân Hải, người nông dân mà Báo Dân Việt đã có những bài viết phản ánh ông từng 9 lần bị kẻ xấu giấu mặt chặt phá vườn cà phê. Lần này, qua điện thoại, chúng tôi nghe giọng nói buồn bã của ngườ nôngi dân khốn khổ mà sống mũi cay cay.

Ông Hải-ông nông dân khốn khổ ở xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng xót xa cầm những cành cà phê bị kẻ gian chặt phá.



"Đây đã là lần thứ 10 tôi phải nhận được tin báo cay đắng từ hàng xóm. Cũng như những lần trước, sáng hôm qua (ngày 7/11) tôi nhận được tin vườn cà phê nhà mình lại bị chặt. Tôi đã lên vườn ngay lập tức bởi thời điểm này cà phê đã chuẩn bị được thu hoạch. Mới bước vào khu vườn, tôi xót xa như muốn gục ngã. Những cành cà phê sai trĩu quả của mình chăm sóc bấy lâu nằm ngổn ngang dưới đất...", ông Hải nói uất nghẹn trong cổ họng.

Dường như trong giọng nói của ông chất chứa bao nhiêu niềm cay đắng của một nông dân dầm dãi mưa nắng trồng, chăm bón vườn cà phê nhưng bị kẻ xấu giấu mặt chặt phá, phá hại liên tục mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra.

Theo lời kể đứt đoạn của ông Hải, từ 2015 đến nay, ông đã 10 lần bị chặt phá cà phê, lần thì 50-60 cây cây, lần thì lên đến cả 100 cây. Nhưng đến nay, thủ phạm, kẻ xấu xa, nhẫn tâm đó vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. "Lần nào bị kẻ xấu ác tâm phá hại vườn cà phê tôi cũng báo chính quyền địa phương", ông Hải uất nghẹn.

Cơ quan chức năng địa phương tiến hành kiểm đến những cây cà phê của ông nông dân khốn khổ Vũ Xuân Hải bị kẻ gian phá hoại tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi tiến hành kiểm tra, ông Hải lại báo với chính quyền địa phương và Công an huyện Di Linh để ghi nhận vụ việc. Lần này, Công an huyện Di Linh và Công an xã Hòa Ninh đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và kiểm đếm số lượng cây cà phê bị đốn hạ để phục vụ công tác điều tra, truy tìm thủ phạm.

Qua kiểm đếm, trong lần thứ 10 bị phá cà phê này, gia đình ông Hải đã bị kẻ gian chặt tổng cộng 118 cây cà phê. Trong đó, 103 cây cà phê 1 năm tuổi và 15 cây 5 năm tuổi đang cho thu hoạch.

Trong lần thứ 10 này, ông Hải đã bị kẻ gian chặt phá 118 cây cà phê.

Ông Võ Khánh Vân – Phó Trưởng Công an huyện Di Linh, cho biết, hiện nay cơ quan điều tra đã thành lập đội nghiệp vụ bám sát địa bàn để phục vụ công tác điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra các vụ việc.

Những vụ việc phá hoại cây trồng của người dân trên địa bàn huyện vừa qua đã làm thiệt hại lớn về kinh tế của nhiều hộ dân. Hơn nữa, tình trạng trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

15 cây cà phê 5 năm tuổi của gia đình ông Hải bị chặt phá khi chuẩn bị được thu hoạch.

Trước đó, trước khi Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3 tổ chức tại tỉnh Đăk Lăk, ông Vũ Xuân Hải cũng chia sẻ với phóng viên Báo Dân Việt rằng, ông mong muốn, thông qua Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, nông dân mong cơ quan chức năng địa phương và cơ quan báo chí lên tiếng để lấy lại công bằng cho người dân địa phương trước nạn phá hại tại các vườn cà phê.

Không chỉ riêng ông Hải mà có rất nhiều người dân tại khu vực Tây Nguyên mong muốn Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết những vụ việc phá hoại nông sản của nông dân một cách dứt điểm để bà con yên tâm sản xuất.