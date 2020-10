Gỡ vướng về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật

Cơ hội được hỗ trợ về kiến thức

Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam) thuộc Bộ NNPTNT vừa phối hợp Sở NNPTNT Hà Nội, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do tại một số thị trường trọng điểm.

Bà Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Hà Nội cho biết: "Là một tổ chức chính trị - xã hội với đầu mối đơn vị trực thuộc lớn, số lượng hội viên đông đảo, trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động từng cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia thực hiện vệ sinh ATTP; từng bước nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về tầm quan trọng của vấn đề ATTP với sự phát triển kinh tế - xã hội, với sức khỏe của phụ nữ - trẻ em. Đặc biệt, các hội viên, phụ nữ và doanh nghiệp nữ của Hà Nội đã có cơ hội được hỗ trợ về kiến thức, nhận thức sâu sắc hơn về những khó khăn, vướng mắc và trách nghiệm cùng cộng đồng tham gia tích cực trong phát triển nông nghiệp Thủ đô phù hợp với các yêu cầu về chất lượng sản phẩm nông sản xuất khẩu".

Chuyên gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ thực hiện giám sát kiểm dịch sản phẩm trái cây Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: P.L.O

"Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm hỗ trợ, cung cấp thông tin kịp thời tới các cơ quan quản lý và doanh nghiệp về những điểm mới liên quan đến ATTP và kiểm dịch động, thực vật cùng các yêu cầu tiêu chuẩn, kỹ thuật từ một số thị trường xuất khẩu trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới". Ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội

Tại hội nghị, TS Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết về những nội dung quan trọng của việc kiểm dịch động, thực vật khi tham gia CPTPP và EVFTA. Ngoài ra còn có những yêu cầu mà địa phương và doanh nghiệp cần lưu ý. Theo đó, các biện pháp SPS được các nước tham gia CPTPP cam kết bảo đảm là: SPS phải dựa trên nguyên tắc khoa học, tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế hoặc dựa trên việc đánh giá rủi ro khách quan theo đúng yêu cầu của WTO. Việc đánh giá rủi ro phải được thực hiện minh bạch, có ghi chép lại và cho phép các chủ thể liên quan và các nước CPTPP cơ hội để bình luận...

Những vấn đề rào cản

TS Đào Tấn Cường - đại diện Văn phòng SPS Việt Nam đã chia sẻ ý kiến về Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch SPS trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới đối với sản xuất nông - lâm - thủy sản.

Điểm đáng lưu ý, SPS được các quốc gia thành viên trong Hiệp định xây dựng và đều là văn bản bắt buộc áp dụng. SPS do một quốc gia công bố cũng bắt buộc áp dụng với các quốc gia xuất khẩu vào thị trường nước họ. SPS chỉ quan tâm đến những nội dung liên quan đến chữ AN (ATTP, an toàn sức khỏe động thực vật; an toàn môi trường, an sinh - xã hội...).

Thạc sĩ Vũ Thị Hải Yến (Văn phòng SPS Việt Nam) cho biết thêm về những quy định của Hiệp định Thương mại Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), những yêu cầu địa phương, doanh nghiệp cần lưu ý; quy định về kiểm dịch thực vật của trường Trung Quốc đối với nông sản Việt Nam và những tiêu chuẩn để đáp ứng các yêu cầu kiểm soát đối với nông sản Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã có nhiều câu hỏi và thảo luận về giải pháp thực tiễn nhằm thực thi các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật trong thương mại nông sản ở các thị trường quốc tế.

Ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội cho biết, hội nghị đã triển khai 3 nội dung cơ bản: ATTP và kiểm dịch động, thực vật khi tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), những yêu cầu địa phương, doanh nghiệp cần lưu ý; quy định về kiểm dịch thực vật của thị trường Trung Quốc đối với nông sản Việt Nam; Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch (SPS) trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.