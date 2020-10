Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Xuất khẩu nông sản quyết gom đủ mục tiêu 41 tỷ USD

Ông Nguyễn Quốc Toản – Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NNPTNT):

5 mặt hàng vượt 2 tỷ USD

9 tháng năm 2020, đã có 5 mặt hàng nông sản đạt giá trị kim ngạch 2 tỷ USD (gạo, cà phê, hạt điều, đồ gỗ, tôm). Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Trong thời gian tới, Bộ NNPTNT sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương nắm bắt tình hình sản xuất, khó khăn vướng mắc trong tiêu thụ nông sản; kịp thời thông tin, cảnh báo các quy định mới của thị trường XK, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy XK nông sản trước diễn biến mới của dịch Covid - 19 trên thế giới, tập trung vào các thị trường trọng điểm. Kịp thời thông tin, cảnh báo các quy định mới của thị trường XK, đặc biệt là thị trường Trung Quốc; truyền thông mạnh mẽ các hoạt động, sự kiện xúc tiến thương mại nổi bật của ngành, các sự kiện về XK nông sản sang thị trường EU theo Hiệp định EVFTA. Tập trung giải quyết các rào cản kỹ thuật, đàm phán mở rộng thị trường (mở rộng công nhận vùng sản xuất, loại sản phẩm, doanh nghiệp XK) sang các nước.

Ông Nguyễn Xuân Dương – Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT):

Nguồn cung thịt lợn sẽ dồi dào

Bộ NNPTNT đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tái đàn lợn, phát triển chăn nuôi bò, gia cầm,... đảm bảo nguồn cung thực phẩm, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Sản lượng thịt hơi các loại quý III ước đạt trên 1,3 triệu tấn, tăng 9,0%, 9 tháng đạt khoảng 3,9 triệu tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, đàn lợn cả nước đang dần được khôi phục, tuy nhiên việc tái đàn tại các địa phương nhìn chung vẫn còn chậm so với kỳ vọng. Tổng số lợn tăng khoảng 3,6% so với cùng thời điểm năm 2019; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 2.483,1 tấn, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2019 (riêng quý III ước đạt 846,2 nghìn tấn, tăng 9,7%). Với tốc độ tái đàn như hiện nay, trong quý IV/2020 và dịp Tết Nguyên đán sắp tới nguồn cung thịt lợn sẽ tương đối dồi dào.

Khánh Nguyên (ghi)