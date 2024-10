Góc nhìn pháp lý vụ bắt nguyên Chủ tịch huyện Quảng Xương và thuộc cấp liên quan đến đất đai

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ

Ngày 30/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can là Trần Văn Công (SN 1960, trú tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa), nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Chu Đức Khương (SN 1979, trú tại phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa), Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quảng Xương; Mai Ngọc Tứ (SN 1970, trú tại xã Quảng Chính), Chủ tịch UBND xã Quảng Trung, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Chính;

Lê Đình Khoa (SN 1974, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Quảng Xương, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Chính; Nguyễn Văn Luyện (SN 1969, trú tại xã Quảng Trường), cán bộ địa chính UBND xã Quảng Trường, nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Chính.

Được biết, nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Trần Văn Công và các cán bộ trên có liên quan đến nhiều vi phạm trong việc bán đất trái thẩm quyền xảy ra tại xã Quảng Chính.

Trụ sở UBND huyện Quảng Xương. Ảnh: SKĐS.

Quy định pháp luật về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho hay, Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ thuộc nhóm các tội phạm về chức vụ, được quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cụ thể, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: Có tổ chức; Phạm tội 02 lần trở lên; Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Như vậy, theo luật sư Sơn, người phạm Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tùy vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm, tài sản thiệt hại có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 03 năm và cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.

Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.