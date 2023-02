Góc nhìn pháp lý vụ tài xế say xỉn, đánh rạn xương ngón tay công an Góc nhìn pháp lý vụ tài xế say xỉn, đánh rạn xương ngón tay công an

Luật sư cho rằng, hành vi chống người thi hành công vụ nếu gây thương tích hoặc làm chết cán bộ thi hành công vụ, người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích, tội giết người…

