Gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng: 22.000 tỷ đồng đã được giải ngân, tiền được "tiêu" vào đâu?

Báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, đây là nội dung đã được Bộ Chính trị có kết luận, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.



Chỉ sau 19 ngày khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ chia sẻ thêm, việc sớm ban hành được chương trình này là nhờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội quan tâm, tổ chức nhiều phiên họp làm việc với Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, tổ chức hội thảo với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Từ đó, Chương trình nhận được sự đồng thuận cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. (Ảnh: QH)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tất cả văn bản, cơ chế chính sách cơ bản ban hành đầy đủ

Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra 5 nhóm giải pháp với các nhiệm vụ hết sức cụ thể, phân bổ nguồn lực chi tiết, đề ra nhiệm vụ ban hành 14 văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm và quyết tâm chỉ đạo thực hiện, thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, đôn đốc tổ chức thực hiện.

Đến nay về nhiệm vụ xây dựng chính sách cơ chế, đã ban hành 11 văn bản trong tổng số 14 văn bản theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số văn bản chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Lý do, đây chương trình chính sách phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhiều cơ quan, Bộ ngành. Thực tế, trong các chính sách thực hiện trước đó có những chính sách làm chưa tốt còn nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện, do đó Chính phủ, các Bộ ngành rất thận trọng tránh sơ suất và tránh trách nhiệm sau này khi tổ chức thực hiện vì số tiền rất lớn. Ngoài ra, đầy là nhiệm vụ mới chưa có trong kế hoạch dài hạn, nên nhiều công việc chưa được chủ động.

"Đến thời điểm hiện nay có thể khẳng định, tất cả văn bản cơ chế chính sách về chương trình này, tính đến cuối tháng 5, Chính phủ đã ban hành đầy đủ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên 300.000 tỷ đồng, đã giải ngân 22 nghìn tỷ đồng

Về việc thực hiện gói hỗ trợ tổng giá trị gần 350.000 tỷ đồng, Phó Thủ tướng cho biết, trong đó có 46.000 tỷ đồng dùng quỹ tài chính hợp pháp mua vaccine và phát triển y tế. Đến nay dịch Covid-19 đã được kiểm soát cơ bản, vì vậy việc sử dụng nguồn này tùy theo điều kiện thực tế.

Còn lại khoảng 301.000 tỷ đồng, Phó Thủ tướng phân tích theo 2 con số. Thứ nhất là con số, 125.000 tỷ đồng gồm 64.000 tỷ đồng miễn giảm thuế. Sau khi Nghị quyết 43 ra đời, 18 ngày sau Chính phủ ban hành Nghị định 15 giảm thuế VAT từ tháng 2/2022 10% xuống 8%. Gói này Chính phủ làm rất nhanh, hiện xem như 64.000 tỷ đồng này đã triển khai.

Hai là, 38.400 tỷ đồng là tín dụng chính sách thông qua NHCSXH. Hiện đã giải ngân 4.600 tỷ đồng trong tổng số 19.000 tỷ đồng của năm 2022, tức là giải ngân được 1/3.

Ba là, 6.000 tỷ đồng giảm chi phí cơ hội đối với những khoản giãn tiến độ nộp thuế. Chính phủ đã xây dựng xong 2 nghị định trong tháng 5 và từ nay đến cuối năm sẽ thực hiện xong 6.000 tỷ đồng.

Ngoài ra còn 6.600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động thuê nhà, hiện mới chỉ giải ngân gần 2 tỷ đồng. Việc giao vốn cho các địa phương chưa rõ nên triển khai chậm.

Đối với khoản thứ 2, 176.000 tỷ đồng thuộc đầu tư công. Trong đó, hỗ trợ lãi suất là 40.000 tỷ đồng. Vừa qua đã có Nghị định 31, tuy chậm nhưng khi tiến hành quyết toán giữa các NHTM với DN, HTX và hộ gia đình vẫn được tính từ đầu năm. Tức là các DN, HTX và hộ gia đình nằm trong đối tượng được hưởng chính sách theo quy định của Nghị định 31 sẽ được giảm thuế 2% kể từ đầu năm.

"Năm 2008, 2009, chúng ta dành 1 tỷ USD hỗ trợ lãi suất qua NHTM, nhưng có nhiều bất cập nên Chính phủ rút kinh nghiệm làm chặt chẽ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Khoản cuối cùng là 134.000 tỷ đồng, dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó đầu tư cho giao thông khoảng 103.000 tỷ đồng, theo luật đầu tư công nên chậm.

"Đến thời điểm hiện nay, cơ bản chúng ta hoàn thiện các chính sách, giải ngân 22.000 tỷ đồng trên 300.000 tỷ đồng, đây cũng là tiền đề quan trọng để chúng ta tin tưởng gói hỗ trợ này, chương trình này thực hiện tốt trong thời gian tới", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.