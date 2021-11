Gợi ý quà 20/11 ý nghĩa, độc đáo nhất tặng thầy cô giáo

Gợi ý quà 20/11 ý nghĩa, thiết thực nhất

Tháng 11 hàng năm, các thế hệ học trò luôn có một ngày để tri ân, bày tỏ sự cảm ơn đối với các thầy cô - ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Vào ngày này, học sinh đang theo học hoặc đã ra trường đều chuẩn bị món quà gửi tặng những "người lái đò tri thức" cần mẫn. Một vài gợi ý quà 20/11 ý nghĩa dưới đây sẽ giúp các học trò có được món quà ưng ý tặng thầy cô.

Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để các học trò tri ân thầy cô. Ảnh minh họa: A.T



Hoa tươi

Hoa tươi là một gợi ý quà 20/11 trong ngày Nhà giáo Việt Nam. Một bó hoa tươi thắm kèm chiếc thiệp xinh xắn với những thông điệp được viết lên sẽ bày tỏ sự biết ơn của học trò đối với thầy cô. Hoa tươi cũng là mặt hàng phổ biến và dễ tìm kiếm, đây là một gợi ý quà tặng thầy cô không thể bỏ qua.

Hoa tươi là món quà được nhiều học trò tặng thầy cô. Ảnh minh họa: Lovepick

Cặp sách, túi xách

Một trong những món quà tặng thầy, cô giáo ngày 20/11 được nhiều người tin tưởng lựa chọn là một chiếc cặp sách hay túi xách. Đây là đồ dùng không thể thiếu được của các thầy cô mỗi khi lên lớp, bên cạnh giáo án, laptop, bút, thước… lại khá bền khi sử dụng.

Hơn nữa, cặp xách, túi xách làm quà 20/11 cho các thầy cô giáo thường dễ dàng chọn lựa, không bị lỗi mốt vì kiểu dáng đơn giản, hữu ích.

Áo sơ mi cho thầy, vải may áo dài cho cô

Áo sơ mi là lựa chọn vô cùng phổ biến nhưng thực sự rất hữu dụng đối với thầy giáo. Hãy chọn loại áo tốt của các thương hiệu uy tín và chọn những màu sắc nhã nhặn cho người thầy.



Áo sơ mi là một gợi ý quà 20/11 thiết thực tặng thầy giáo. Ảnh minh họa: Do Tricky

Đối với cô giáo, món quà 20/11 cũng rất hợp lý là vải may áo dài. Áo dài là kiểu trang phục được các cô sử dụng nhiều khi đến trường, một số trường còn quy định đồng phục là áo dài. Vì thế, tặng vải may áo dài là lựa chọn an toàn hơn là sản phẩm may sẵn.

Ví da

Ngày Nhà giáo Việt Nam, một gợi ý quà 20/11 mà phụ huynh, học sinh có thể cho thêm vào danh sách quà tặng của mình đó là ví da. Đây là quà tặng thiết thực đối với cả thầy và cô giáo.

Bút và sổ da

Một chiếc bút đẹp, hữu ích cũng sẽ là món quà tuyệt vời tặng thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh minh họa: GI

Bút viết và sổ được xem là món quà 20/11 ý nghĩa. Bút tượng trưng cho tri thức thầy cô muốn truyền đạt đến cho bao thế hệ học trò. Còn cuốn sổ là vật dụng không thể thiếu giúp các thầy cô ghi chép những việc diễn ra hàng ngày.

Giỏ trái cây tươi

Tặng giỏ trái cây tươi sẽ đơn giản hơn so với tặng các loại thực phẩm hay vật dụng khác, gửi tặng thầy cô một giỏ trái cây làm quà 20/11 giúp tăng cường sức khỏe của thầy cô. Trái ngọt mang ý nghĩa như là kết quả của quá trình trồng trọt và gây dựng của thầy cô.

Hóa mỹ phẩm

Các thầy cô thường xuyên phải tiếp xúc với bụi phấn, mực…, vì vậy, một sản phẩm chăm sóc da, hoặc một loại dầu gội tốt cũng là gợi ý quà 20/11 cho các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bình giữ nhiệt

Bình giữ nhiệt giúp các thầy cô "xóa tan" cơn khát. Ảnh minh họa: GG



Bình nước giữ nhiệt là một trong những phần quà hữu ích và tiện dụng cho người dùng. Các thầy cô bận rộn với việc soạn bài, giảng bài, bình nước giữ nhiệt mang theo bên mình mỗi khi đi dạy sẽ giải tỏa cơn khát, giúp họ thoải mái và thêm thư giãn.

Hy vọng những gợi ý quà 20/11 ý nghĩa trên sẽ giúp các học trò "gỡ rối" trong việc tặng gì cho thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam!