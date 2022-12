Gom đủ thứ rác thải nông nghiệp, nông dân Lâm Đồng hồ hởi đem đổi lấy dầu ăn, đường, bột nêm

Mang rác... đổi quà

Vẫn mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ lao động, bà Nguyễn Thị Ngãi, nông dân xã Tu Tra (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) vội vã đi vào khu thu gom rác thải nông nghiệp của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam giao cho cán bộ kỹ thuật mấy bao tải to là các loại rác thải của gia đình trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Sau khi cân số lượng rác thải, bà Ngãi vui vẻ nhận những phần quà là dầu ăn, đường, bột nêm.

"Nhờ được các cán bộ khuyến nông tuyên truyền, người dân xã Tu Tra chúng tôi ngày càng có ý thức trong việc sản xuất thân thiện với môi trường, bao gói thuốc bảo vệ thực vật, bao gói phân bón,... đều được chúng tôi tập kết đúng vị trí để không làm ảnh hưởng đến môi trường. Nay, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam còn tổ chức thu gom, đổi lấy quà thì còn gì vui bằng", bà Ngãi hồ hởi khoe.

Bà Nguyễn Thị Ngãi, nông dân xã Tu Tra (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) giao rác để nhận quà. Ảnh: P.V

Có hơn 2,2 mẫu đất (1 mẫu = 10.000m2) chuyên canh tác rau màu nên số lượng rác thải là các loại bao gói thuốc bảo vệ thực vật, bao gói phân bón,... của gia đình ông Trương Ngọc Hoàng ở thôn Lạc Nghiệp, xã Tu Tra là rất lớn.

"Trước đây, chúng tôi chỉ biết thu gom lại một lượt rồi đốt, nhiều nhà còn tiện tay vứt thẳng ra ngoài môi trường rất nguy hiểm, từ khi được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, chúng tôi thu gom lại, để đúng nơi quy định để doanh nghiệp đến thu gom, xử lý", ông Hoàng khoe và cho biết thêm, ông đang chuẩn bị ruộng sạch để tham gia mô hình trồng khoai tây bền vững của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam và PepsiCo phối hợp thực hiện và một trong những yêu cầu của mô hình là phải sử dụng thuốc theo nguyên tắc "4 đúng", bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) phải được tập kết đúng nơi quy định, không gây ô nhiễm môi trường.

Được biết, chỉ trong 1 buổi sáng, đội ngũ cán bộ của Syngenta Việt Nam đã thu đổi được khoảng 1 tấn rác thải nông nghiệp của nông dân trên địa bàn xã Tu Tra.

Sau khi giao rác là các loại bao gói thuốc BVTV, nông dân được nhận quà tương ứng với số kilogam rác thu gom được. Ảnh: P.V

Nâng cao nhận thức của nông dân

Theo ông Hà Ngọc Chiến, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng với gần 50% cơ cấu kinh tế của tỉnh, trong đó lĩnh vực trồng trọt chiếm trên 80% mảng nông nghiệp. Hiện nay toàn tỉnh có 300 ha đất nông nghiệp, đặc biệt diện tích canh tác công nghệ cao của tỉnh này đang dẫn đầu cả nước với 65.308 ha.

Bên cạnh những hiệu quả mang lại của phát triển nông nghiệp nói chung và lĩnh vực trồng trọt nói riêng, các rác thải trong sản xuất như phụ phẩm cây trồng, bao gói thuốc BVTV, phân bón, màng phủ… chưa được thu gom và xử lý triệt để.

Đại diện Chi cục Trồng trọt và BVTV các tỉnh, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam và các nông dân cùng ký cam kết bảo vệ môi trường. Ảnh: P.V

Ông Chiến cũng cho biết theo thống kê mỗi năm lượng bao gói thuốc BVTV trên toàn tỉnh ước tính lên đến 200 tấn, để quản lý việc này UBND tỉnh đã ban hành một kế hoạch riêng (kế hoạch số 3825/KH-UBND ngày 19/6/2017) để thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV trên địa bàn.

Nhằm góp phần giúp nông dân thu gom các loại bao gói thuốc BVTV, ngày 07/12/2022, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV các địa phương Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Lâm Đồng phát động chiến dịch "Môi trường sạch – Cuộc sống xanh" lần thứ 8 năm 2022

Tiếp nối thành công trong 7 năm qua, năm nay chương trình "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh" tiếp tục được phát động mở rộng tại 4 tỉnh Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ với sự kiện chính tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phát biểu tại lễ phát động chiến dịch.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam cho biết, bám sát định hướng "Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030" - Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2015, Syngenta đã giới thiệu chương trình "Môi trường sạch – Cuộc sống xanh" với cam kết tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức của người nông dân về bảo vệ môi trường và sử dụng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Tính đến nay, Syngenta đã tổ chức tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) an toàn, hiệu quả cho cho hơn 15.000 nông dân, hơn 80 tấn vỏ bao gói thuốc được thu gom và tiêu huỷ; chiến dịch đã được phát động trên 15 huyện/ tỉnh thành trên cả nước qua đó giúp nông dân sử dụng thuốc BVTV tuân thủ theo nguyên tắc "4 đúng" để quản lý sâu bệnh hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo an toàn về sức khỏe, môi trường, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ xuất khẩu.

Các nông dân tham gia ký cam kết. Ảnh: P.V

Năm nay, chương trình "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh" tổ chức tại Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ. Tương tự các năm trước, khi tham gia chương trình, bà con sẽ thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng bị vứt trên đồng ruộng, trong các vườn cây ăn quả và những nơi công cộng… để mang đến các điểm quy đổi ở 4 tỉnh, thành phố và đổi lấy những phần quà thiết thực.

Tất cả các vỏ bao gói thuốc BVTV thu được sẽ tập kết và xử lý theo đúng tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và môi trường của Tập đoàn Syngenta toàn cầu.

"Việc thu gom bao gói trên đồng ruộng là một trong những hành động tuy nhỏ nhưng sẽ góp phần thay đổi nhận thức của bà con về vấn đề bảo vệ môi trường, sử dụng thuốc BVTV an toàn, có trách nhiệm, vì sức khỏe của chính bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh. Đồng thời, Syngenta và chính quyền địa phương cùng nhau tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn nông dân, hướng dẫn cách thức sử dụng thuốc BVTV đúng cách, song song thực hiện thu thập chữ ký của bà con nông dân trong cam kết bảo vệ môi trường xanh, phát triển bền vững", ông Vũ nhấn mạnh.