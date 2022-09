Công an xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An vừa phối hợp xác minh và trao trả số tiền 200 triệu đồng cho người đánh rơi. Số tiền do công dân của xã nhặt được.

Công an làm thủ tục để trao trả lại số tiền mà ông B đánh rơi. Ảnh: CTV.

Theo đó, khoảng 14h ngày 31/8, trên đường ra đồng chở lúa, vợ chồng bà Hoàng Thị Xuân (SN 1978) và ông Lê Khắc Ngọc (SN 1968) trú thôn Giang Nam, xã Thanh Giang phát hiện một túi bóng căng phồng trên đường. Khi kiểm tra bà Xuân thấy trong túi có nhiều cọc tiền với mệnh giá lớn, cùng giấy tờ mang tên N.V.B. (trú xã Thanh Mai, Thanh Chương).

Cùng lúc, phát hiện bị mất khoản tiền lớn nên ông N.V.B. quay lại quãng đường vừa đi để tìm. Sau đó, Công an xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương xác minh ông N.V.B. chính là chủ sở hữu số tiền 200 triệu đồng.

Trước sự chứng kiến của chính quyền và Công an xã Thanh Giang, vợ chồng bà Xuân trao trả số tiền 200 triệu đồng nhặt được cho ông B. Ảnh: CTV.

Trước sự chứng kiến của chính quyền xã Thanh Giang, vợ chồng bà Xuân đã trao trả cho người đánh rơi.

Được biết, số tiền này do con ông B. ở nước ngoài gửi về trong nhiều lần, ông mang lên ngân hàng gửi thì không may bị đánh rơi. Tại đây, ông B gửi lời cảm ơn tới vợ chồng bà Xuân.

Ông Lê Khắc Ngọc chia sẻ: "Lúc đó nhặt được túi tiền, vợ chồng tôi cũng khá bất ngờ. Hai vợ chồng nghĩ là người đánh rơi cũng đang rất lo lắng nên khi xác minh đúng người đánh rơi thì chúng tôi trả lại ngay. Tôi nghĩ ai trong trường hợp vợ chồng tôi cũng làm như vậy thôi".

Chính quyền địa phương dự kiến sẽ tiến hành khen, biểu dương hai vợ chồng bà Xuân.