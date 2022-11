Google hỗ trợ học sinh dùng internet an toàn

Theo đó, có 7.443 giáo viên (GV) tại 1.115 trường tiểu học ở 4 tỉnh, thành được tập huấn giảng dạy cho trẻ em kỹ năng sử dụng internet an toàn và hiệu quả. Có hơn 1 triệu học sinh tham gia chương trình.

Trẻ em trải nghiệm trò chơi Interland với hành trình phiêu lưu về an toàn kỹ thuật số. (Ảnh do Google cung cấp)

Trong đó, tài liệu tập huấn của chương trình dành cho GV Tiểu học cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt. Chương trình "Be Internet Awesome - Em an toàn hơn cùng Google" có giáo trình được thiết kế đặc biệt nhằm hướng dẫn trẻ sử dụng internet một cách an toàn, cẩn trọng và tránh các hành vi xấu có nguy cơ ảnh hưởng tới trẻ, cũng như dạy trẻ các nguyên tắc cơ bản về an toàn kỹ thuật số và quyền công dân số để các em có thể tự tin khám phá thế giới trực tuyến.



Dự án cung cấp miễn phí bộ giáo trình cùng trò chơi Interland phiêu lưu về an toàn kỹ thuật số. Năm 2022, Google tiếp tục giới thiệu "Internet phiêu lưu ký" phiên bản Việt hóa, giúp các bậc cha mẹ cùng trẻ học hỏi và phát triển trong môi trường mạng một cách tự tin và an toàn.