Google vinh danh đối tác Việt Nam có chuỗi cung ứng tốt nhất năm 2021

Vượt lên hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn thế giới, Tập đoàn One Mount vừa được Google vinh danh là đối tác có chuỗi cung ứng và logistics xuất sắc nhất năm 2021 cho giải thưởng Google Cloud Customer Award.

Tập đoàn One Mount vừa được Google vinh danh. (Ảnh: One Mount Group)

Đây là thành quả sau một năm One Mount và Google chung tay xây dựng hệ sinh thái công nghệ lớn nhất Việt Nam. Thông qua quan hệ đối tác chiến lược, One Mount đã áp dụng những công nghệ tốt nhất của Google Cloud vào chiến lược mở rộng và thúc đẩy các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn gồm VinShop, VinID và OneHousing.



Google nhận định One Mount đang xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số kết nối mọi người và doanh nghiệp. Đưa công nghệ giải quyết "nút thắt" của thị trường là cách One Mount đang làm để tối ưu mở rộng, tiếp cận khách hàng, cũng như lấy con người làm trung tâm trong các dịch vụ của mình.

Ông Vũ Quang Tùng - Giám đốc Chiến lược của One Mount chia sẻ: "One Mount tin rằng công nghệ chính là chìa khoá cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Bằng cách chọn hợp tác với Google, tận dụng những thành tựu công nghệ, cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, One Mount sẽ rút ngắn được con đường tới đích đến trở thành hệ sinh thái số tin cậy và lớn nhất Việt Nam."

Trước khi nhận giải thưởng toàn cầu của Google Cloud Customer Award, Tập đoàn non trẻ đã được vinh danh ở các giải thưởng danh giá: "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021," "Top 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số 2021,” “Top 10 Doanh nghiệp công nghệ Tài chính 2021," "Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp hậu cần và thương mại điện tử 2021".