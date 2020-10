Grab, Be được bổ sung trong kinh doanh vận tải khách tại Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, so với Luật Giao thông đường bộ năm 2008, dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) có sự thay đổi về phạm vi điều chỉnh liên quan đến: Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ, tổ chức giao thông; phương tiện giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.



Theo đó, bổ sung hệ thống đường thôn xóm vào mạng lưới đường bộ nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đường giao thông nông thôn thuộc đường địa phương do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm đầu tư, xây dựng, quản lý, bảo trì.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trình Quốc hội Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về nội dung bảo trì và vận hành công trình đường bộ mang tính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ như: Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; công tác xử lý điểm đen tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ;…

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản công nhưng đang trong thời hạn cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn thì doanh nghiệp có trách nhiệm bảo trì theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.

Dự thảo luật cũng quy định cụ thể đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ; các trường hợp chống lẫn giữa đất hành lang an toàn đường bộ với đường sắt, đường thủy, đê điều, công trình thủy lợi, …; việc quản lý, sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, đất hành lang an toàn đường bộ đã được Nhà nước thu hồi để xây dựng và quản lý bảo vệ công trình đường bộ phải được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Quy định rõ hơn các hoạt động bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan quản lý đường bộ trong hoạt động bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ một cách kịp thời, hiệu quả.

Bổ sung quy định về tổ chức giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hiệu quả, bổ sung quy định về việc điều chỉnh tổ chức giao thông để giải quyết các bất cập về tổ chức giao thông, phù hợp với hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, lưu lượng phương tiện, nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Bổ sung các quy định mang tính đặc thù khi xây dựng công trình giao thông đường bộ như: Phải bố trí hạng mục hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt; xây dựng đường bên dọc đường cao tốc ở đô thị; xây dựng các điểm dừng đỗ xe trên đường có vận tải hành khách công cộng; xây dựng điểm dừng đỗ xe đưa đón học sinh tại nơi có trường học nhằm khắc phục ùn tắc giao thông và nguy cơ mất an toàn giao thông tại cổng trường học.



Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, dự thảo luật cũng bổ sung quy định về việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện giao thông nhằm giải quyết nhu cầu giao thông tĩnh của các đô thị lớn, nâng cao hiệu quả của việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Dự thảo luật cũng bổ sung các quy định về hoạt động vận tải đường bộ, hoạt động vận tải đường bộ trong nước, hoạt động vận tải đường bộ quốc tế; bổ sung quy định về trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải trong việc xây dựng công tác bảo đảm an toàn giao thông dõi qua đó thực hiện trách nhiệm theo dõi giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện trong suốt quá trình hoạt động vận tải.

Bổ sung hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe 4 bánh có gắn động cơ; hoạt động kinh doanh cho thuê xe tự lái; hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô; dịch vụ cho thuê xe ô tô; sử dụng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bằng xe ô tô để phù hợp với thực tiễn phát sinh.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt đề nghị cân nhắc không nên quy định việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn, cầu vượt để trông, giữ phương tiện giao thông đường bộ nhằm bảo đảm an toàn cho cầu vượt, cầu cạn.

Đối với quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (khoản 4 Điều 60), có đại biểu đề nghị không quy định các dịch vụ sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ kết nối cho xe ô tô (như dịch vụ công nghệ do Grab, Be… cung cấp) là kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; có ý kiến đề nghị quy định các dịch vụ sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ kết nối cho xe ô tô.



Thẩm tra về vấn đề này, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu bổ sung, chỉnh lý nội dung trên cho phù hợp, thực hiện đúng chủ trương của Đảng và bảo đảm tính khả thi, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Cho ý kiến về điều kiện hành nghề của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải; vận tải hành khách bằng xe ô tô; quyền và nghĩa vụ của hành khách; hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô, nhiều ý kiến nhất trí như dự thảo Luật; có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định: “Người có giấy phép lái xe ô tô muốn hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải phải được đào tạo nghiệp vụ vận tải và được cấp Chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải” làm phát sinh một loại giấy phép.

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về quyền ưu tiên đối với người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ có thai và trẻ em.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu bổ sung, chỉnh lý các nội dung trên cho phù hợp, tránh gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có phương tiện tham gia giao thông và bảo đảm tính khả thi.