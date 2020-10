Gửi con cho nhân viên karaoke "giữ giùm", vợ chồng trẻ cùng bạn phê ma tuý

Ngày 15/10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho hay, đang củng cố hồ sơ xử lý vụ 46 người dương tính với ma tuý bị lực lượng kiểm tra phát hiện ở quán karaoke, khách sạn ở khu vực.

Theo điều tra, rạng sáng cùng ngày, trinh sát Công an quận Bình Tân tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Sala ở phường Bình Trị Đông B. Thấy công an, bảo vệ của quán không chịu mở cửa mà dùng bộ đàm báo cho nhân viên bên trong quán biết để các khách trong quán có thể tẩu thoát.

Nhóm đối tượng lúc công an ập vào kiểm tra.

Công an đã khống chế và ập vào nhiều phòng của quán karaoke. Tại đây, công an phát hiện hàng chục dân chơi có dấu hiệu sử dụng ma tuý cùng nhiều tang vật. Trong quá trình kiểm tra, công an phát hiện một bé trai nằm ngủ trên ghế sofa.

Trong số những người nghi sử dụng ma tuý có một đôi nam nữa thừa nhận là vợ chồng và là cha mẹ của cháu bé. Theo đó, cả 2 gửi cháu bé cho nhân viên quán "giữ giùm" và qua phòng khác để phê ma tuý cùng nhóm bạn.

Công an đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở. Qua test nhanh có 27 người dương tính với ma tuý.

Ngoài ra, tiến hành kiểm tra với 5 khách sạn, 1 tiệm internet ở quận Bình Tân, lực lượng công an còn phát hiện thêm 19 người dương tính với chất ma tuý, có 1 xe máy là tang vật vụ trộm ở tỉnh Long An.

Sau khi lập hồ sơ, Công an quận Bình Tân đã bàn giao tang vật cùng 2 nghi phạm là Lê Văn Thiện (24 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, ngụ tỉnh Long An) cho công an Long An để điều tra theo thẩm quyền.