Gửi nhu yếu phẩm qua chuyển phát nhanh từ Nghệ An vào Bình Dương nhưng hàng lại đến... Tây Nguyên

Đầu tháng 8, anh Trương Đức Thuận (địa chỉ Chung cư Sen Hồng, phường An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã phản ánh đến báo Dân Việt về việc một thùng hàng gồm các nhu yếu phẩm được gửi từ Nghệ An vào cho gia đình để phục vụ nhu cầu ăn uống hàng ngày trong mùa dịch Covid-19, khi người nhà kiểm tra vận đơn thì biết được thùng hàng này được chuyển đến Tây Nguyên.

Biên nhận chuyển của J&T express ghi rõ địa điểm đến của thùng hàng tại chung cư Sen Hồng (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Ảnh: CTV

Theo thông tin và các chứng cứ anh Thuận cung cấp, ngày 18/7, chị Kim Chi (TP. Vinh, Nghệ An) đến văn phòng Dịch vụ chuyển phát nhanh J&T express (gọi tắt: J&T express, số 23 đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Bình, TP.Vinh) để gửi cho anh thùng hàng với các nhu yếu phẩm để gia đình anh sử dụng trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát phức tạp.

Phí dịch vụ là 147.000 đồng. Địa điểm đến của thùng hàng tại Chung cư Sen Hồng, phường An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thùng hàng được đóng gói với mã số vận đơn: 841108686827.

Tuy nhiên, đến nay thùng hàng này vẫn không đến được địa chỉ người nhận.

Anh Thuận cho biết, ngày 2/8 anh đã liên hệ với phía J&T express thì được biết thùng hàng đã lên Tây Nguyên(?).

"Từ ngày 2/8 đến nay, tôi đã nhiều lần liên hệ với phía công ty để hỏi lý do vì sao thùng hàng của chúng tôi được gửi vào Bình Dương mà công ty lại chuyển lên Tây Nguyên, nhưng họ không có câu trả lời thích đáng.

Hàng hóa chủ yếu là thịt, cá… gửi vào để gia đình tôi chế biến bữa ăn hàng ngày nhưng đến nay qua nhiều ngày trôi nổi sẽ hư hỏng, không còn sử dụng được nữa rồi. Chúng tôi cần một lời giải thích rõ từ phía J&T express nhưng họ cứ vòng vo cho đến tận hôm nay", anh Thuận trình bày.

Ngày 2/8, phóng viên Dân Việt đã chuyển nội dung phản ánh của khách hàng đến J&T express qua hệ thống email. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 10 ngày trôi qua vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía J&T express.

Ngày 11/8, chúng tôi tìm đến địa điểm số 10 Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) nơi J&T express công khai trên website là địa điểm nhận hàng thì nơi đây là một tòa cao ốc chứ không phải địa chỉ của J&T express.

Tra cứu mã vận đơn của thùng hàng, từ ngày 19/7 đến ngày 30/7, thùng hàng nằm ở Tây Nguyên. Ảnh: Quang Phương

Cùng ngày, chúng tôi tra mã số vận đơn trên thì được biết thùng hàng đang ở Tây Nguyên với đường đi rất lòng vòng.

Cụ thể: Ngày 18/7, hàng được gửi tại Nghệ An. Ngày 19/7, hàng được chuyển từ Nghệ An đến TP.HCM. Ngày 20/7, hàng được chuyển từ TP.HCM đến Bình Dương. Ngày 21/7, hàng được chuyển đến Tây Nguyên. Từ ngày 22 - 30/7, thùng hàng nằm tại Tây Nguyên.

Chúng tôi tiếp tục gửi thông tin phản ánh của khách hàng qua hệ thống chatbox của J&T express. Tuy nhiên, đến nay đơn vị này vẫn không đưa ra câu trả lời.