Hà Nam: Đăng thông tin hạn sử dụng của vaccine sai sự thật, người đàn ông bị 5 triệu đồng

Ngày 17/10/2021, thông tin từ Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Bình Lục, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam làm việc ông N.V.L là chủ tài khoản facebook T.B.M về hành vi vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Ông N.V. L sinh năm 1975, địa chỉ xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Trước đó, ngày 11/10, ông N.V.L đã sử dụng tài khoản facebook T.B.M đăng tải 3 bài viết trên nhóm “Người Bình Lục" và trên trang cá nhân với nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch, việc tiêm vaccine.

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam làm việc với ông N.V.L. Ảnh: Công TTĐT tỉnh Hà Nam.

Qua điều tra, xác minh thực tế của lực lượng chức năng, căn cứ tài liệu của Trung tâm Y tế huyện Bình Lục cung cấp, vaccine tiêm cho con trai ông N.V.L là vaccine Gam-Covid Vac (Sputnik-V) số lô 486100421 có hạn sử dụng đến ngày 31/10/2021.

Nội dung thông tin trên facebook của ông L liên quan đến việc tiêm vaccine, thời hạn của lô vaccine tại địa bàn xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam là thông tin sai sự thật.

Việc này đã gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan y tế, chính quyền, công tác phòng, chống dịch của địa phương, vi phạm quy định tại điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.L số tiền 5 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu chủ tài khoản gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm đã đăng.