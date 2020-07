Hà Nội: Bí thư Quận ủy Hà Đông sai phạm gì mà bị xử lý kỷ luật?

Tại Hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội đã xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật ông Lê Cường - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông bằng hình thức cảnh cáo.



Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Cường bị cảnh cáo liên quan đến một số sai phạm trật tự xây dựng diễn ra trên địa bàn quận Hà Đông thời điểm vị này đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông.

Trong đó liên quan đến Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes ở khu đô thị Kiến Hưng (gồm 3 tòa CT6A, CT6B và CT6C trên địa bàn phường Kiến Hưng, Hà Đông).

Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông Lê Cường. (Ảnh: VKSND TP.Hà Nội).

Liên quan đến sai phạm tại dự án này, trong buổi họp báo mới đây, đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, VKSND TP.Hà Nội phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm Nguyễn Duy Uyển, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; Mai Quang Bài, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông; Vương Đăng Quân, nguyên Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông. Các bị can bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết, Dự án chung cư CT6 tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông do Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes là chủ đầu tư.

Theo Quy hoạch thiết kế được duyệt dự án có 2 tòa chung cư gồm: CT6A và CT6B. Tuy nhiên, trong thực tế chủ đầu tư đã xây dựng 3 tòa nhà gồm CT6A, CT6B và CT6C (mỗi tòa cao 30 tầng và tăng 1 tòa so với quy hoạch được duyệt).

Toà CT6C do Công ty Bemes làm chủ đầu tư xây dựng không phép.

Về số căn hộ, theo quy hoạch, thiết kế được duyệt, tổng số căn hộ được duyệt là 970 căn. Trong đó, số căn hộ chung cư cao tầng là 936 căn, gồm 2 tòa CT6A và CT6B; Số nhà thấp tầng, biệt thự liền kề là 34 căn. Tuy nhiên, thực tế Dự án CT6 đã được chủ đầu tư xây dựng thành 3 tòa CT6A, CT6B, CT6C (tăng 1 tòa CT6C so với quy hoạch). Tổng số căn hộ chung cư CT6 là 1.590 căn (tăng 654 căn so với quy hoạch được phê duyệt); trong đó Tòa CT6A là 693 căn; Tòa CT6B là 450 căn; Tòa CT6C là 447 căn và 38 căn biệt thự liền kề, nhà thấp tầng.

Theo đó, Chủ đầu tư đã xây vượt, xây không phép gần 700 căn hộ và 4 căn biệt thự liền kề, nhà thấp tầng. Hiện tất cả số căn hộ và nhà liền kề, biệt thự tại Dự án này đã được bán cho khách hàng và đã đưa vào sử dụng.

Ông Lê Cường (SN 1973), là Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông. Ông là tiến sĩ, chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình.

Ông Cường là đại biểu HĐND TP.Hà Nội khoá 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại biểu HĐND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 23/2/2012, HĐND quận Hà Đông (khóa 19, nhiệm kỳ 2011 - 2016) tổ chức kỳ họp bất thường bầu ông Lê Cường - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông làm Chủ tịch UBND quận Hà Đông. Sau năm 2015, ông Lê Cường giữ chức Bí thư Quận ủy Hà Đông.

Được biết trước khi về quận Hà Đông, ông Lê Cường làm đội trưởng xây lắp của một doanh nghiệp xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng. Sau đó, ông về làm tại Ban Quản lý dự án quận Hà Đông và được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Quản lý dự án.