Hà Nội: Cầm "phóng lợn" hỗn chiến, hàng chục thanh niên dùng vật gì để nhận biết "phe địch, phe ta"?

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an quận Hà Đông (TP.Hà Nội) vừa ngăn chặn một cuộc ẩu đả của nhóm thanh niên cầm "phóng lợn" rượt đuổi, đánh nhau trên đường tại địa bàn, đồng thời triệu tập 18 đối tượng về hành vi "Cố ý gây thương tích" và đang gửi giấy triệu tập nhiều đối tượng khác.



Theo đó, tối ngày 19/3, 2 nhóm đối tượng thanh niên đuổi nhau từ khu vực Ba La - Lê Trọng Tấn - Tố Hữu… đến khu vực cầu vượt Yên Nghĩa, khu đô thị Đô Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) thì xảy ra xô xát.

Công an quận Hà Đông triệu tập hàng chục đối tượng để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích" sau vụ cầm "phóng lợn" hỗn chiến trên phố. Ảnh: CACC

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực trên đã xảy ra vụ việc xô xát, gây mất trật tự an ninh và hậu quả là 1 nam thanh niên tên Phạm Tuấn C (SN 2003 ở quận Hà Đông) bị thương, nằm tại hiện trường, gần cổng khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa.

Do hỗn chiến vào buổi tối, một nhóm thanh niên đã dùng vải đỏ gắn lên đầu tuýp sắt có gắn dao bầu để nhận biết nhau, tránh đánh nhầm. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra đã làm rõ được nhóm đối tượng gồm Tạ Đình T (SN 2003), Đoàn Viết M (SN 2005;) Đỗ Anh Đ (SN 2002), Ngô Doãn T (SN 2006), Lê Việt Th (SN 2004), Nguyễn Đắc Q (SN 2006), Nguyễn Văn T (SN 2004), Nguyễn Đình A (SN 2004), Nguyễn Đình T (SN 2002) Nguyễn Hồng H (SN 2006), Chu Lý Đ (SN 2006), Ngô Doãn T (SN 2004), Nguyễn Hữu L (SN 2003), Bùi Công Đ (SN 2005), Nguyễn Tùng A (SN 2003) cùng trú tại quận Hà Đông và Nguyễn Trường G (SN 2005 ở huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội), Nguyễn Văn Đ (SN 2005 ở huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội) và một số nam thanh niên (đang xác minh nhân thân) rủ nhau đi tìm nhóm nam thanh niên ở khu vực phố Xốm của Phạm Tuấn C (SN 2003 ở quận Hà Đông) để đánh nhau do có mâu thuẫn với nhau từ trước.

Clip hàng chục thanh niên cầm "phóng lợn" hỗn chiến trên địa bàn quận Hà Đông.

Để nhận biết đồng bọn trong đêm tối, một nhóm thanh niên đã buộc vải đỏ lên đầu "phóng lợn" tránh chém nhầm.

Sau khi Công an quận Hà Đông triển khai ngăn chặn, vây bắt, nhóm thanh thiếu niên đã bỏ chạy. Cơ quan chức năng thu giữ tang vật với nhiều hung khí có gắn đầu nhọn, cùng 6 chiếc xe máy.

Cơ quan điều tra sau đó đã triệu tập thêm các đối tượng Chu Lý Đ, Ngô Doãn T, Nguyễn Hữu L, Bùi Công Đ. Tại cơ quan Công an, tất cả các đối tượng đã khai nhận hành vi sai phạm.

Theo Công an quận Hà Đông, vụ việc không gây thiệt hại về người, riêng Phạm Tuấn C bị đa chấn thương đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức và Nguyễn Tùng A bị thương ở vùng đầu.

Công an quận Hà Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.