Văn bản do Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Việt Long ký nêu rõ, căn cứ tình hình phòng chống dịch mới và các chỉ đạo của Bộ GTVT, UBND thành phố Hà Nội, đề xuất của một số đơn vị vận chuyển hành khách bằng xe hai bánh có kết nối công nghệ, Sở GTVT Hà Nội cho phép các đơn vị cung cấp ứng dụng hỗ trợ kết nối vận chuyển hành khách bằng xe mô tô, xe gắn máy 2 bánh trên địa bàn thành phố được hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Thời gian xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại từ ngày 7/2.



Đồng thời, sở này cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp ứng dụng hỗ trợ kết nối hành khách bằng xe mô tô, xe gắn máy hai bánh chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, quản lý lái xe.

Các lái xe tham gia hoạt động loại hình vận tải này phải được tiêm phòng bệnh Covid-19 đầy đủ, đảm bảo tuân thủ "Thông điệp 5k" và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của UBND TP Hà Nội và Bộ Y tế.

Các đơn vị cung cấp ứng dụng hỗ trợ kết nối hành khách bằng xe mô tô, xe gắn máy hai bánh, tổng hợp danh sách lái xe, phương tiện và kết quả hoạt động gửi về Sở để theo dõi và quản lý.

Hà Nội cho phép xe ôm công nghệ hoạt động trở lại. Ảnh: Thùy Anh

Trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Công ty cổ phần BE GROUP (đơn vị quản lý ứng dụng gọi xe Be) cho hay, hiện nay, người dân ở các tỉnh thành vẫn chưa trở lại Hà Nội hết nên số lượng lái xe tham gia vào ứng dụng chạy xe chưa nhiều, chỉ đạt được 50% so với thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19. Các lái xe tham gia ứng dụng chấp hành nghiêm quy định của công ty, Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội đã yêu cầu dịch vụ xe ôm nói chung và xe ôm công nghệ nói riêng ngừng khai thác từ cuối tháng 7/2021. Từ 14/10/2021, xe buýt, taxi, xe taxi công nghệ dưới 9 chỗ hoạt động trở lại, tuy nhiên xe ôm, xe ôm công nghệ vẫn chưa được hoạt động vì nguy cơ lây lan ở mức cao.