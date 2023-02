Hà Nội: Công an Quốc Oai cùng khẩu hiệu "Thức cho dân ngủ..."

Lực lượng cảnh sát PCCC kiểm tra thường trực sẵn sàng chiến đấu hàng ngày. Ảnh: CACC

Thông tin từ Công an huyện Quốc Oai, thực hiện kế hoạch của Công an TP.Hà Nội về đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an huyện Quốc Oai đã tăng cường công tác thường trực, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, đảm bảo tuyệt đối các sự kiện chính trị, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết và các hoạt động lễ hội đầu năm 2023.



"Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui xuân" đó là khẩu hiệu mà mỗi chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng luôn ghi nhớ và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ bình yên, hạnh phúc cho mọi nhà. Với tinh thần trách nhiệm đó, để bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và các hoạt động lễ hội đầu năm 2023, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai luôn đảm bảo quân số trực và ứng trực, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC&CNCH một cách nhanh chóng.

Bố trí lực lượng phương tiện tham gia bảo vệ các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn, những nơi tập trung đông người nhằm xử lý nhanh nhất những tình huống cháy, nổ xảy ra. Chủ động tập trung rà soát, kiểm tra các phương tiện, thiết bị phục vụ tốt cho công tác chiến đấu, công tác PCCC&CNCH đảm bảo hoạt động tốt, cơ động. Phương tiện trang bị cho cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ được kiểm tra thường xuyên, sử dụng thuần thục theo yêu cầu.

Các trang thiết bị phương tiện PCCC&CNCH được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: CACC

Bên cạnh đó, Công an huyện Quốc Oai đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC&CNCH cần thiết để chủ động trong mọi tình huống, sự cố xảy ra.



Với tinh thần thường trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra và chi viện các đơn vị khi cần.