Hà Nội: Công an tuyên truyền về an toàn giao thông cho hơn 4.000 học sinh

Buổi tuyên truyền giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về luật giao thông đường bộ và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Điều này có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường thêm kiến thức về tham gia giao thông an toàn, phòng ngừa vi phạm giao thông trên địa bàn.