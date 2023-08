Hà Nội đạt doanh thu "khủng" nhờ nhóm nhạc BlackPink

Thống kê từ Sở du lịch Hà Nội cho thấy, trong hai ngày diễn ra concert BlackPink (ngày 29-30/7), tính riêng tại sân vận động Mỹ Đình đã đón khoảng 70.000 lượt khách, bao gồm khách nội địa và quốc tế. Trong số hơn 3.000 khách quốc tế thì lượng khách Trung Quốc chiếm đông nhất, tiếp đến là Canada, Hồng Kông, Thái Lan... Còn khách nội địa đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang cũng không ít.

Với các điểm tham quan, dịch vụ du lịch City tour bằng xe buýt 2 tầng, lượng khách du lịch tăng đáng kể, riêng khách đặt các dịch vụ mua vé trực tuyến (chưa tính khách mua trực tiếp) trong hai ngày đã tăng 15% so với các ngày trước đó.

Chỉ hai ngày biểu diễn của nhóm nhạc BlaclPink, Hà Nội thu về 630 tỷ đồng. Ảnh: D.V

Về cơ sở lưu trú, một số khách sạn đặc biệt là các khách sạn khu vực sân vận động Mỹ Đình (quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Từ Liêm…) đã đạt công suất tăng 20% so với các ngày cuối tuần trước đó. Lượng khách tìm kiếm đặt phòng trong hai ngày 29-30/7 qua các trang mạng đặt phòng quốc tế tăng gấp 10 lần so với tuần trước đó (theo Agoda). Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn tháng 7/2023 ước đạt 60,8%, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Thống kê trong 3 ngày từ ngày 28-30/7, các điểm đến du lịch của Hà Nội có mức tăng nhẹ khoảng 15% đến 20% so với cùng kỳ dịp cuối tuần trước đó. Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón hơn 9.600 lượt khách; Hoàng Thành Thăng Long đón hơn 8.000 lượt khách; Thiên đường Bảo Sơn đón 7.000 lượt khách…

Theo Sở du lịch Hà Nội, tổng khách du lịch đến Hà Nội trong hai ngày là khoảng hơn 170.000 lượt khách. Trong đó khách du lịch quốc tế đạt hơn 30.000 lượt (gồm 21.750 khách lưu trú từ các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ, Đài Loan, Úc) và khách nội địa đạt hơn 40.000 lượt khách. Tổng doanh thu đạt 630 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Minh – Phó Giám đốc Sở du lịch Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn chương trình nghệ thuật, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BlackPink 2023, Sở đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch trong thời gian nhóm nhạc biểu diễn tại Hà Nội.

"Sở đã thành lập tổ công tác, triển khai nhiệm vụ, ứng trực, kịp thời giải quyết sự cố, phát sinh liên quan đến khách du lịch tại sự kiện.

Các thành viên tham gia trực tại sân vận động Mỹ Đình được tuyển chọn từ các cán bộ của Sở, am hiểu chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ… Đồng thời, trong quá trình ứng trực, các cán bộ đã phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành và đơn vị tổ chức sự kiện, hướng dẫn, thông tin và giải đáp cho hàng nghìn lượt khách du lịch quốc tế và khách nội địa có nhu cầu hỗ trợ thông tin khi tham dự sự kiện.

Sở đã phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện đưa ra phương án tối ưu giải quyết sự cố lỗi hệ thống xác thực vé vào sân vận động dành cho khách Vip, khiến hàng trăm du khách quốc tế, nội địa xếp hàng bị ùn ứ, mắc kẹt tại khu vực soát vé thời điểm từ 18h30 đến 19h30 ngày 30/7", ông Nguyễn Hồng Minh cho biết.