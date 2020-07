Hà Nội: Đầu tư 136 tỷ đồng cho gần 7.000 hộ nông dân sản xuất

Ngay từ đầu năm, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã phát động nông dân đăng ký xây dựng 504 mô hình kinh tế tập thể, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị với 5.849 hộ tham gia.

Các cấp Hội phối hợp với doanh nghiệp cũng ứng gần 3.000 tấn phân bón các loại và hàng trăm tấn giống, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, 32 máy làm đất và trên 10.000m2 nhà lưới cho nông dân.

Cùng với đó, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu và phối hợp xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương như: Dưa chuột Ba Lăng (Thường Tín), mật ong Ba Vì, bưởi Đa Tốn, chuối Kim Sơn, rau cải xanh Yên Viên (Gia Lâm)…

Từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân Hà Nội, nhiều nông dân xã Liên Hà, huyện Đông Anh đã trồng rau an toàn hiệu quả. Ảnh: Đức Thịnh

6 tháng đầu năm 2020, Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.Hà Nội tăng hơn 40 tỷ đồng, nâng tổng số nguồn quỹ đạt trên 636 tỷ đồng. Quỹ đã giải ngân cho 388 dự án, với số tiền trên 136 tỷ đồng cho 6.970 hộ vay vốn phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách thực hiện ủy thác cho 61.867 hộ nghèo và đối tượng chính sách vay với tổng dư nợ đạt gần 2.000 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng NNPTNT thực hiện chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn cho 21.092 thành viên vay với tổng dư nợ đạt trên 1.800 tỷ đồng.



Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được phát động mạnh mẽ. Sau phát động, toàn TP.Hà Nội có 245.422 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (bằng 61% tổng số hộ hội viên).

Đáng chú ý, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Hội ND TP.Hà Nội đặc biệt chú trọng là vận động nông dân từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19.

Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội - Lê Trọng Khuê cho biết, từ nay đến hết năm 2020 là thời gian diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã; Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVI và tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Do đó, các cấp Hội cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân trên địa bàn.