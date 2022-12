Hà Nội: Hàng trăm người đã được cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu thành công

Các mục tiêu, sự kiện quan trọng được đảm bảo tuyệt đối an toàn

Ngày 29/12, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023.

Theo đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, năm 2022, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy - HĐND - UBND và Công an thành phố để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu; chủ động tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH với nhiều mô hình hay, cách làm mới; công tác quản lý nhà nước về PCCC nhất là công tác điều tra cơ bản, hướng dẫn, kiểm tra được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu được các đơn vị thực hiện nghiêm túc; sự phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị trong tổ chức chữa cháy, CNCH được nâng cao; trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác chữa cháy, CNCH tiếp tục được quan tâm, đầu tư. Qua đó, hiệu quả công tác PCCC&CNCH được nâng cao; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố được đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC.

Theo đại tá Phạm Trung Hiếu , năm 2022, toàn địa bàn TP.Hà Nội có 12 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng; lực lượng cũng cứu nạn cứu hộ hơn 200 vụ. Ảnh: CACC

Năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 386 vụ cháy (7 vụ cháy lớn, 12 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 2 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 156 vụ cháy trung bình, 198 vụ cháy nhỏ, 11 vụ cháy rừng) làm 23 người chết, 17 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính 19 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cũng tiếp nhận 285 tin báo cứu nạn cứu hộ; tham gia cứu nạn cứu hộ 214 vụ, cứu được 136 người và tìm thấy 66 thi thể.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH trên phạm vi toàn quốc, Công an TP.Hà Nội đã quán triệt đến các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã, đồng thời, chỉ đạo Công an cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp có kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH trên địa bàn quản lý.

Sau 2 tháng thực hiện, 100% các đơn vị thuộc công an và UBND cấp xã đã hoàn thành việc rà soát, kiểm tra trước thời hạn 3 ngày theo yêu cầu của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng tập trung triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH thuộc thẩm quyền giải quyết Công an thành phố trên môi trường điện tử. Đến nay, cơ bản 100% hồ sơ của các thủ tục hành chính về PCCC đã được tiếp nhận, giải quyết trên môi trường điện tử…

11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, trong năm 2022, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác PCCC&CNCH.

Lực lượng cũng đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC đối với địa bàn, cơ sở trên địa bàn thành phố với nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả, sáng tạo; từng bước được xây dựng ngày càng toàn diện, tinh nhuệ.

Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đưa ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm trong công tác của lực lượng PCCC. Ảnh: CACC

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về PCCC được siết chặt; công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC có nhiều đổi mới, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực; công tác học tập, tập luyện, huấn luyện chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác chữa cháy và CNCH được quan tâm, chú trọng; công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH được duy trì nghiêm túc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức chữa cháy kịp thời, hiệu quả, nhiều vụ cháy đã cứu được nhiều người và được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận và có thư khen.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đưa ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện nghiêm túc.

Trước mắt, trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC&NCH chủ trì, phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và kế hoạch tăng cường công tác PCCC& CNCH mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn, góp phần đảm bảo cho nhân dân Thủ đô được đón Tết an toàn và bình yên.