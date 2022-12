Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, tại hội nghị, đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP cho biết, tính đến ngày 12/12/2022, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn là 159.990 cơ sở.



Trong đó, có 9.115 cơ sở thuộc Phụ lục II, 19.955 cơ sở Phụ lục III, 140.035 cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: hanoi.gov.vn

Sau 2 tháng triển khai thực hiện, TP Hà Nội đã hoàn thành trước thời hạn 100% chỉ tiêu rà soát, kiểm tra theo yêu cầu của Bộ Công an.

Công tác xử lý vi phạm đã được tăng cường, đẩy mạnh, trong đó, đã xử lý các vi phạm có số tiền xử phạt lớn, kết quả đã xử phạt trên 72 tỷ đồng, tạm đình chỉ 1.678 cơ sở, đình chỉ 1.304 cơ sở.

Công tác xử lý vi phạm đã được tăng cường, đẩy mạnh. Một số đơn vị có kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính cao như: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Ba Đình, Long Biên...

Về kết quả 6 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 273/KH-BCA ngày 01/6/2022 của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, ông Hiếu cho biết, tính đến ngày 15/12/2022, Hà Nội có tổng số 1.624.477 nhà ở hộ gia đình.

Trong đó: 1.499.415 nhà ở riêng lẻ, 125.062 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Các lực lượng đã tổ chức kiểm tra 802.185 lượt nhà ở hộ gia đình/nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, phát hiện 346.077 tồn tại, thiếu sót về PCCC, xử phạt 88 trường hợp với số tiền phạt gần 200 triệu đồng, trong đó, đã kiểm tra đối với 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh...

Cùng với tuyên truyền vận động mở lối thoát nạn thứ 2, Công an thành phố đã tích cực vận động các hộ gia đình chủ động trang bị thêm bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ và có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn.

Việc triển khai tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC theo chỉ đạo của Bộ Công an đã triển khai đồng bộ tại 30/30 quận, huyện, thị xã.

Đến nay, đã xây dựng được xây dựng 100 khu dân cư triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC. Triển khai 1029 "Điểm chữa cháy công cộng" trên toàn Thành phố.

Ngoài ra, nhiều đơn vị đã xây dựng, triển khai những mô hình hay, hiệu quả như mô hình "Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm 4 tại chỗ" tại Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm, mô hình "Tổ chữa cháy và CNCH thuộc lực lượng Công an phường" ở Thanh Xuân; Mô hình "Cụm liên kết đảm bảo ANTT - an toàn PCCC và CNCH" Nam từ Liêm...

Đối với công tác kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn thành phố, các đơn vị đã kiểm tra, rà soát 100% cơ sở trên địa bàn toàn thành phố.

Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng số 1.538 cơ sở, trong đó, có 733 cơ sở do cơ quan công an quản lý, 805 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Quá trình kiểm tra đã xử phạt 423 trường hợp với số tiền phạt trên 4,6 tỷ đồng. 100% cơ sở đã có văn bản, kiến nghị yêu cầu dừng hoạt động để khắc phục và đã ban hành 571 quyết định tạm đình chỉ, 568 quyết định đình chỉ hoạt động.