Khu tái định cư thôn Nậm Tông, Kho Vàng (Bắc Hà, Lào Cai) có tổng diện tích hơn 6ha

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Đặng Xuân Phong họp bàn thống nhất khu tái định cư thôn Nậm Tông, Kho Vàng (Bắc Hà, Lào Cai). Ảnh: Huyện uỷ Bắc Hà.

Theo đó, trên cơ sở khảo sát, lắng nghe ý kiến của người dân cũng như các đơn vị tư vấn... Khu tái định cư Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà dự kiến nằm trên khu đồi cao, rộng khoảng 4ha, cách bản định cư cũ khoảng 2km, có thể đáp ứng chỗ ở cho 70 hộ dân với diện tích tối thiểu mỗi hộ khoảng 300m2.

Khu đất này có mặt bằng rộng, không phải san gạt nhiều, gần nguồn nước, thuận lợi cho việc thi công hạ tầng kết nối.

Khu tái định cư cho các hộ dân ở Kho Vàng, xã Cốc Lầu dự kiến đặt trên khu đồi quế, rộng khoảng 2,5ha, cách nơi ở cũ của bà con 1km, có thể đáp ứng chỗ ở cho hơn 40 hộ dân. Khu đất nằm gần cầu Nậm Tôn cũ, hướng nhìn về hạ nguồn sông Chảy, nằm ngoài cung trượt lở nguy hiểm, đảm bảo cho bà con sinh sống lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đến khảo sát các điểm tái định cư cho người dân thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà. Ảnh: Huyện uỷ Bắc Hà.

Sau khi khảo sát, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe ý kiến các sở, ngành, đơn vị tư vấn trình bày phương án đo đạc, quy hoạch các khu tái định cư, đồng thời thống nhất chọn hai vị trí này.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong chỉ đạo các sở, ngành liên quan làm việc với các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ đo đạc, quy hoạch, thiết kế mẫu nhà ở, nhà văn hóa phù hợp với truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Cùng với đó, huy động doanh nghiệp có năng lực tốt nhanh chóng đưa phương tiện, nhân lực vào triển khai thi công mặt bằng.

Công tác khảo sát xây dựng hạ tầng giao thông kết nối các khu tái định cư với hệ thống giao thông hiện hữu cũng phải được tiến hành khẩn trương, đồng bộ. Ngoài ra, các thủ tục liên quan về đất đai cũng phải sớm hoàn thiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong và đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên đồng bào bị thiệt hại do trận lũ quét, sạt lở đất tại thôn Nậm Tông. Ảnh: Huyện uỷ Bắc Hà.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên đồng bào bị thiệt hại do trận lũ quét, sạt lở đất tại thôn Nậm Tông; thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh sẽ quan tâm, chăm lo để bà con có chỗ ở mới tốt hơn nơi ở cũ; đồng thời mong muốn các hộ dân đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai cũng động viên các lực lượng quân đội, công an thực sự là chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân; chủ trì phối hợp với dân quân và người dân địa phương tìm kiếm cứu nạn, cố gắng tìm kiếm sớm nhất nạn nhân còn mất tích để đưa người đã khuất về mai táng.

Thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà bị thiệt hại nặng nề về người, tài sản do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3. Ảnh: CTV.

Do chịu ảnh hưởng cơn bão số 3 (Bão Yagi), từ ngày 07/9/2024 đến ngày 11/9/2024 trên địa bàn huyện Bắc Hà có mưa to, nhiều nơi có mưa rất to đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hoa màu... của nhân dân.

Tính đến chiều ngày (16/9), huyện Bắc Hà có 53 người chết, mất tích, bị thương; trong đó có 23 người chết, 11 người mất tích, 19 người bị thương. Đặc biệt là vụ sạt lở đất vùi lấp các hộ dân tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc khiến 10 người chết, 8 người đang mất tích, 11 người bị thương.

Gần 720 nhà bị thiệt hại; 123 hộ phải di chuyển tại 7 điểm thuộc 5 xã đang được sắp xếp sinh hoạt ăn, ở tập trung tại các điểm.

Qua rà soát sơ bộ, đến nay có 11 điểm ở các xã Thải Giàng Phố, Nậm Lúc, Bản Phố, Cốc Lầu, Nậm Khánh, Nậm Đét, Bản Cái, Na Hối, Tả Van Chư, Hoàng Thu Phố, Lùng Phình, người dân đang có nhu cầu sắp xếp dân cư tập trung. Hiện đang rà soát vị trí đất phù hợp để thực hiện việc bố trí sắp xếp dân cư.

Huyện Bắc Hà cũng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai đề xuất nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho huyện khắc phục hậu quả thiên tai gồm hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho các hộ thiệt hại; sửa chữa các công trình giao thông, thuỷ lợi và nước sinh hoạt hoạt; hỗ trợ khắc phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai để đảm bảo cuộc sống cho nhân dân.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với UBND huyện rà soát, đánh giá các điểm dự kiến xây dựng các khu dân cư khẩn cấp tập trung sau thiên tai trên địa bàn huyện.