Hà Nội: Không được để xảy ra mất nước kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tình trạng nắng nóng mùa hè năm 2024 rất phức tạp (nhiệt độ phổ biến cao hơn cùng kỳ các năm từ 1 đến 1,5 độ C). Dự kiến nhu cầu sử dụng nước trung bình của năm 2024 tăng khoảng 3.6% so với năm 2023, mùa hè tăng khoảng trên 6,5% so với trung bình năm 2023. Thời gian cao điểm nắng nóng mùa hè nhu cầu sử dụng nước tăng cao so với nhu cầu trung bình (khoảng 5-10%) gây ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại những khu vực cuối nguồn, cốt địa hình cao, khu vực chỉ có một nguồn cấp...

Kế hoạch nhằm đảm bảo duy trì sản xuất, vận hành tối đa công suất các nhà máy nước, các trạm cấp nước, đáp ứng với khả năng cao nhất về nhu cầu sử dụng nước của 100% hộ dân khu vực nội thành và một số khu vực của các huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Đan Phượng, Ba Vì, Phú Xuyên, Phúc Thọ... đã đầu tư hệ thống cấp nước tập trung của thành phố; duy trì tối đa lưu lượng, áp lực cho toàn bộ hệ thống với chất lượng nước đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01- 1:2018/BYT của Bộ Y tế.

Người dân ở Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội bị mất nước sinh hoạt đầu tháng 4. Ảnh: Nhật Hà

Đồng thời, phân bổ điều tiết nguồn nước đảm bảo hài hòa giữa nguồn cấp và nhu cầu cũng như khả năng tiếp cận nguồn nước của từng khu vực, ưu tiên nguồn cấp cho khu vực chỉ có 1 nguồn cấp, không để xảy ra mất nước kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số giải pháp như: đảm bảo duy trì sản xuất, cung cấp tổng công suất khoảng 1.434.985m3/ngđ - 1.611.600 m3/ngđ; phối hợp điều tiết nguồn cấp trên toàn hệ thống đảm bảo ổn định; Lắp đặt trạm bơm cục bộ khi áp lực yếu; triển khai các giải pháp cấp nước cục bộ bằng xe stec; đảm bảo hệ thống mạng lưới vận hành ổn định, duy trì đủ áp lực cấp nước cho toàn bộ khách hàng hiện có; sử dụng các thiết bị tân tiết phát hiện kịp thời và khắc phục những điểm rò rỉ, vỡ ống gây mất nước, thất thoát nước sạch,...

UBND thành phố yêu cầu các công ty cấp nước thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy nước, thay thế bơm, thổi rửa giếng (hoặc công trình thu), nâng công suất để duy trì sản xuất, vận hành an toàn tối đa công suất các nhà máy nước, các trạm cấp nước đảm bảo tổng lượng nước sản xuất, cung cấp đạt khoảng (1.350.000- 1.450.000)m3/ngđ, phấn đấu đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng nước của Nhân dân tại các khu vực có hệ thống cấp nước tập trung của thành phố; thực hiện chế độ nội kiểm chất lượng nước theo QCVN 01-1:2018 của Bộ Y tế.

Đồng thời đầu tư nâng cấp cải tạo mạng lưới, khảo sát, đề xuất giải pháp lắp đặt bổ sung thiết bị nâng cấp các trạm cấp nước hiện có đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y tế; bố trí đủ xe stec phục vụ Nhân dân trong trường hợp có sự cố mất nước; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, phát hiện và sẵn sàng, kịp thời sửa chữa khắc phục các sự cố rò rỉ, vỡ ống, nhằm cấp nước ổn định trong thời gian nhanh nhất.